Sirha 2025 : le rendez-vous professionnel mondial de la restauration à Lyon est de retour

Rendez-vous du 23 au 27 janvier à Eurexpo Lyon, pour découvrir l’événement de référence mondial du Food Service et de l’hospitalité.

Le Sirha Lyon rassemble les innovations, les visions, les échanges de savoir et les grandes compétitions. Cette édition 2025 est en adéquation avec les enjeux internationaux et durables du marché. Réparti sur 140 000 m², l’événement rassemble dans 18 espaces pas moins 4700 exposants. Pendant ces 5 jours, ce sont près de 210 000 professionnels qui se réunissent à Eurexpo Lyon.

Le salon est seulement ouvert aux professionnels de la restauration, de l’hôtellerie et des métiers de bouche. Pour certains cas, une invitation peut être obtenue, ou alors il vous faut réserver un badge. Pour cela rendez-vous sur la billetterie en ligne ouvert jusqu’au 22 janvier.

Prenez une longueur d’avance et économisez ! Les billets en ligne sont au prix de 110 euros les deux journées, alors que les billets sur place sont aux prix de 110 euros la journée.

Le Sirha, un lieu de compétition

Durant les 5 jours de salon, plus de 111 événements sont organisés. Parmi eux, des compétitions qui rassemblent des professionnels du monde entier. On peut noter que le 23 janvier se déroulera la Coupe de France de la Boulangerie, mais aussi l’International Catering Cup, le 24 janvier aura lieu la Coupe du Monde de la Pâtisserie, mais notamment la World Burger Contest. Parmi ces concours, le Bocuse d’Or sera bien au rendez-vous les 26 et 27 janvier.

Pour plus d’informations sur le salon et ses événements, rendez-vous sur le site de Sirha Lyon.