Lyon : le Japon remporte la Coupe du Monde de la Pâtisserie, la France arrive 2e

A Lyon-Eurexpo, c'est le Japon qui est arrivé en tête. Tenante du titre, l’équipe nippone réalise le doublé et conserve donc son titre de champion du monde, portée par le savoir-faire et le talent de Masanaori Hata (candidat chocolat), Yuji Matoba (candidat sucre) et Ryu Miyazaki (candidat glace).

La France dHaruka Hatsuji (chocolat), Jérémy Massing (sucre) et Mickaël Guyader (glace) arrive 2e. Tandis que la Malaisie décroche la médaille de bronze.

“Cette année encore, le concours apporte une magnifique démonstration du savoir-faire pâtissier et du dépassement de soi des candidats, constate Pierre Hermé, président de la Coupe du Monde de la Pâtisserie. Et tout cela avec de nombreuses évolutions telles que la durée du concours qui a été réduite, la transformation de l’entremet au chocolat par un Show Chocolat qui oblige les pâtissiers à faire preuve d’une grande créativité et à sortir de leurs laboratoires, les candidats peuvent être fiers.”

Un défi haletant

Chacune des 18 équipes en lice, composées d'un chocolatier, d'un expert du sucre et d'un maître glacier, a disposé de 9 heures pour réaliser une série d'épreuves impressionnantes autour du thème du patrimoine national.

Épreuves principales :

1. Entremets glacés : Les candidats ont débuté par la réalisation de 3 entremets glacés aux purées de fruits Capfruit, chacun pour 8 personnes.

2. Dessert de restaurant : Cette épreuve particulière exigeait que les créations soient servies à l'assiette et dressées "à la minute". Les équipes devaient intégrer un produit sourcé dans leur pays d'origine, avec au minimum 2 textures et 2 températures différentes.

3. Show Chocolat : Nouveauté de cette édition, cette épreuve mettait en scène des créations innovantes façon street-food, finalisées sur scène à l'intérieur d'un food-truck.

4. Pièces artistiques : Les équipes ont également dû réaliser des pièces artistiques en chocolat, en sucre, et une sculpture sur glace hydrique.

5. Buffet final : L'ensemble des créations devait être présenté dans une composition respectant le thème du patrimoine national.