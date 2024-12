Le Musée à Lyon : le conservateur a changé, pas l'assiette !

Même si le chef Quentin Delbassée a succédé à l'ineffable Luc Minaire, propriétaire du "Musée" depuis 2004. Seul peut-être le pain qui n'est plus fait in-situ pourrait alerter un habitué.

L'enseigne de l'établissement ferait croire que l'on est dans un lieu poussiéreux et triste. Que non, l'ambiance est au rendez-vous, car les tables se touchent et se tutoient, difficile de s'en extraire quand on est assis.

Pas de menu sur la table, ils sont affichés à l'entrée. Les fondamentaux du "Musée" font de la résistance avec le saucisson brioché à l'apéro, l’andouillette (de chez Bobosse), le tablier de sapeur, la joue de bœuf, les escargots, la quenelle de brochet sauce Nantua. Inventaire.

L'autre jour on a débuté nos agapes avec une divine salade de pleurotes et un os à moelle suivis par une joue de porc accompagnée d'un gratin dauphinois et de somptueux rognons rosés, à la cuisson parfaite. Tarte aux pralines "version Jeanne Mas" pour conclure un joli repas. Arrosés à coup de bouteilles d'un excellent Régnié avec l'étiquette "François Canard", désormais une référence dans la famille des crus du du Beaujolais. Mais on boit toujours un pot de Brouilly de chez Ferraud et on peut même dénicher un Hermitage de chez Chave....dans les réserves.

Et l'ancien conservateur Luc Minaire est parti sans emporter ses collections et la drôle de fresque néo-greco-romaine, en hommage à Bacchus, trône toujours au-dessus de la tête des convives. On peut toujours faire une petite ballade digestive, en traboulant jusqu'au jardin-cour du Musée. Une adresse sûre où les additions restent réservées et polies.

Le Musée

2, rue des Forces, Lyon 2e.

Tel 04 78 37 71 54.

Fermé samedi soir et dimanche ainsi que la veille et le jour de Noël.

Menus de 19 € le midi à 28 € le soir