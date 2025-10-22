Bocuse d’Or France : le chef lyonnais Gaëtan Gentil (Prairial) échoue

Mise à jour : Gaëtan Gentil a finalement échoué dans sa quête. Le chef de Prairial a été battu par Maxence Baruffaldi, le chef exécutif du Campus de Groisy en Haute-Savoie, qui représentera la France au Bocuse d’Or.

Article initial : Qui remportera le Bocuse d’Or France ? Réponse ce mardi du côté de la maison de la Mutualité à Paris. Six chefs sont en lice pour obtenir le titre synonyme de qualification pour le Bocuse d’Or Europe et peut-être au bout la grande finale en 2027 à Lyon lors du Sirha (Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation).

Parmi eux, on retrouve Gaëtan Gentil, chef étoilé du restaurant Prairial situé dans le quartier de Confluence à Lyon. "Participer à ce concours est un rêve de gosse. J’ai toujours été fasciné par la créativité et l’excellence que ce concours international incarne. C’est un défi à relever, une occasion unique de mettre mon savoir-faire au service de l’excellence pour représenter la France dans le concours le plus prestigieux au monde. Je me suis entouré d’une équipe soudée avec qui je partage les mêmes valeurs responsables au service de notre terroir local. Nous sommes animés par la même envie de créativité", déclarait cet été le principal intéressé au moment d’annoncer sa candidature.

Gaëtan Gentil compte en effet dans son équipe Maxime Laurenson, également chef étoilé à Lyon, comme coach, et Mathis Blain comme commis officiel. Les différents candidats devront réaliser ce mardi deux recettes mettant en valeur le Saint-Pierre avec une version Mise en Bouche et une version Plateau. Tous espèrent marcher dans les pas de Paul Marcon, grand gagnant du Bocuse d’Or 2025, trente ans après son père Régis Marcon.

A noter que le chef Gaëtan Gentil débutera son installation à partir de 9h10 pour une fin des épreuves à 15h40. L’annonce du lauréat est attendue en début de soirée.