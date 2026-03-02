Au sommet de Fourvière, Christian Têtedoie décroche le Gault&Millau d’Or

La gastronomie lyonnaise est une nouvelle fois à l’honneur. Ce lundi 2 mars, Christian Têtedoie a été sacré Gault&Millau d’Or pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, lors du Gault&Millau Tour organisé à l’InterContinental Lyon – Hôtel Dieu.

Cette distinction vient saluer l’ensemble de la carrière du chef installé sur les hauteurs de Fourvière. En 2026, Christian Têtedoie célèbre cinquante ans de cuisine et trente ans depuis l’obtention du titre de Meilleur Ouvrier de France. Figure reconnue du paysage gastronomique local et national, il cumule depuis plusieurs décennies récompenses et distinctions.

Une maison devenue lieu de vie

Son établissement, ouvert il y a seize ans, s’articule autour de trois espaces : le restaurant gastronomique Têtedoie, le bistrot Têtedoie et un rooftop ouvert à la belle saison. Un format pensé pour accueillir des publics variés et proposer différentes expériences, selon les occasions et les budgets.

Au fil des années, l’adresse s’est imposée comme un lieu emblématique à Lyon, prisé notamment pour des événements privés.

Christian Têtedoie revendique une cuisine en évolution constante. "Le produit est le patron", répète-t-il. Travaillant étroitement avec des producteurs, il adapte régulièrement sa carte en fonction des disponibilités et des saisons.

Sa signature repose notamment sur la précision des cuissons et l’importance accordée aux jus et sauces, travaillés longuement pour concentrer les saveurs. Une exigence qu’il résume par une formule souvent citée dans le métier : "Il faut toujours faire mieux pour paraître aussi bien".

À l’annonce de son sacre, le chef a évoqué une distinction venant couronner "un travail assidu" mené sur le long terme. Il insiste toutefois sur la dimension collective de cette réussite, soulignant le rôle central de son équipe et de ses producteurs partenaires.

A noter que lors de cette journée, le chef Hubert Vergoin de WineYouWant a également été honoré de la récompense Tradition d'Aujourd'hui.