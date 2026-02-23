Homard et truffe à volonté : un restaurant japonais “luxe accessible” ouvre le 3 mars à l’OL Vallée

Un nouveau restaurant à l’ambition assumée ouvre ses portes dans l’est lyonnais. À partir du mardi 3 mars, Fuzu s’implante au 2 avenue Simone Veil à Décines, au-dessus du Ninkasi, au pied du Groupama Stadium.

Déjà présent à Clermont-Ferrand, où l’enseigne revendique 150 000 couverts servis en 2025 et plus de 15 millions de vues sur les réseaux sociaux, le concept a été mis en lumière par l’émission Capital sur M6. Son positionnement : proposer une expérience japonaise dite "semi-gastronomique" dans une formule à volonté.

Fuzu promet de "bousculer les codes" en intégrant des produits habituellement associés à la haute gastronomie dans une offre accessible. Homard, crustacés, foie gras ou encore truffe figurent à la carte, avec des plats préparés à la minute.

L’enseigne met en avant un cadre élégant et une carte variée, destinée aussi bien aux déjeuners d’affaires qu’aux dîners en couple ou aux sorties en groupe. Le concept repose sur l’idée d’un "luxe accessible", avec une promesse de diversité et de qualité dans une formule à volonté.

Un levier pour animer l’OL Vallée

L’implantation à l’OL Vallée n’est pas anodine. Le site, qui accueille déjà des équipements de loisirs et de restauration autour du stade, cherche à attirer du public au-delà des jours de match ou d’événements.

"Nous voulons offrir aux Lyonnais une raison de venir à l’OL Vallée en semaine ou le week-end, que le stade soit allumé ou non", indique l’enseigne dans son communiqué.

Avec cette nouvelle ouverture, l’est lyonnais continue de renforcer son offre de restauration autour du pôle de Décines, dans un secteur en pleine mutation.