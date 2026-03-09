Lyon : un nouveau lieu festif et gastronomique va remplacer Food Society à La Part-Dieu

Le centre commercial Westfield La Part-Dieu poursuit l’extension de son offre de restauration et de loisirs. Un nouveau concept baptisé IT Villaggio, porté par l’enseigne IT – Italian Trattoria, doit ouvrir fin 2026 dans l’espace précédemment occupé par Food Society.

Pensé comme un lieu de restauration mais aussi de divertissement, ce projet ambitionne de devenir un nouveau lieu de vie festif au cœur du centre commercial.

Le concept repose sur une immersion dans l’ambiance des places et ruelles d’Italie. L’espace proposera plusieurs comptoirs culinaires inspirés de grandes villes italiennes, notamment Pasta, Napoli, Firenze BBQ, Roma Bar ou encore IT Gelato.

La cuisine sera préparée sur place chaque jour à partir de produits frais et d’ingrédients importés d’Italie.

Le projet s’étendra sur près de 1900 m² d’espace intérieur et 500 m² de terrasse, pour une capacité totale de plus de 600 places assises, dont 434 en salle et 180 en extérieur.

Selon les promoteurs du projet, cela pourrait en faire l’un des plus grands restaurants du centre-ville lyonnais.

Un lieu mêlant gastronomie et événements

Au-delà de la restauration, IT Villaggio entend proposer une dimension événementielle. Le lieu intégrera une scène dédiée aux animations et concerts, ainsi que des espaces modulables pouvant accueillir soirées et événements.

Pour Jean-Philippe Pelou-Daniel, directeur du centre commercial, cette nouvelle ouverture s’inscrit dans la stratégie de transformation du site. "L’arrivée d’IT Villaggio s’inscrit pleinement dans notre ambition de faire de Westfield La Part-Dieu une destination toujours plus vivante, où shopping, restauration et expériences se rencontrent", explique-t-il.

Il ajoute que ce nouveau lieu "viendra enrichir l’offre des Tables et offrir aux Lyonnais comme aux visiteurs un nouvel espace de convivialité au cœur de la ville".