Guide Michelin : trois restaurants du Rhône obtiennent leur première étoile

Il s’agit toujours d’un moment très important pour les chefs français. Alors que l’Hexagone compte 668 tables étoilées, ce sont 62 nouveaux restaurants qui ont rejoint le palmarès.
Dans le Rhône, trois établissements ont été distingués : L’Etape dorée, du chef Yo Miyazaki, à Saint-Genis-Laval, Circle, du chef Bastian Ruga, situé rue Chavanne dans le 1er arrondissement, et Les Loges du chef Anthony Bonnet.
Le restaurant de la Cour des Loges a rouvert l’été dernier, permettant au chef Anthony Bonnet de récupérer son étoile perdue lors de la fermeture pour travaux. "Recevoir cette étoile est une émotion profonde et sincère. Depuis plus de vingt ans, j’ai la chance d’exercer mon métier au cœur de Lyon, berceau de notre tradition gastronomique. Ma cuisine s’est construite sur des relations privilégiées avec des producteurs locaux passionnés", a notamment commenté Anthony Bonnet.
Aucun autre établissement du Rhône ou de Lyon n'a obtenu d'autres nouvelles étoiles. Statu quo donc chez les 2e étoiles rhodaniennes, notamment pour Paul Bocuse qui court après sa 3e étoile perdue depuis maintenant 6 ans.Lieux associés :
L'Etape Dorée
Adresse :
137 chemin de Moly
69230 Saint-Genis-Laval
Téléphone :
06 52 69 85 77
Plus d'infos
Circle
Adresse :
11 rue Chavanne
69001 Lyon 1er arrondissement
Téléphone :
04 78 27 86 93
Plus d'infos
Les Loges
Adresse :
6 rue du Boeuf
69005 Lyon 5ème arrondissement
Téléphone :
04 72 77 44 44
Plus d'infos