À Lyon, Burgundy by Matthieu cultive la "positive attitude"

"Je pars du principe que pour garder une étoile, il faut essayer d’en avoir une deuxième !" Telle est la réponse que nous donne Matthieu Girardon quand on lui pose la question de savoir ce qu’il faut pour conserver le précieux macaron.

Le chef de Burgundy by Matthieu a décroché sa première étoile en mars 2024. "Quand on fait de la cuisine avec un beau niveau de prestation, on aspire forcément à une récompense", assure-t-il.

Bientôt une deuxième étoile, alors ? "Si ça tombe, on prendra. Le Michelin reste très mystérieux… On peut en tout cas toujours s’améliorer", poursuit Matthieu Girardon pour qui le plus important n’est pas là.

"On travaille pour les clients qui rentrent dans le restaurant. On essaye de faire au mieux. Faire plaisir aux clients en trouvant les justes goûts, c’est l’essentiel. Je suis quelqu’un de très positif dans la vie", insiste le chef qui mise depuis plus de six ans au sein de son établissement sur une cuisine classique française "que j’ai apprise et que j’ai dans mon cœur".

La définition justement de sa cuisine ? "Une cuisine de produits surtout, de goûts, de sauces et de couleurs. J’aime la gourmandise. Je cuisine tous les produits qui sont bons à prendre avec la saison", nous répond-il dans un sourire.

"Ici, on mange et on boit bien"

"Qu’on mange déjà avec les yeux !", ajoute le chef. Ses inspirations ? Elles viennent avec son équipe. "On discute, on réfléchit, on essaye de s’amuser", assure Matthieu Girardon.

Du côté de la carte, elle change "au fil des envies et des idées". Le client est une nouvelle fois au cœur des plats choisis. "On demande aux gens ce qu’ils aiment… ou pas ! On construit autour. Ce sont beaucoup de doutes aussi et parfois on part dans des délires", s’amuse-t-il.

Parmi justement les mets qui plaisent particulièrement chez Burgundy by Matthieu, on retrouve le gratin de homard et de langoustines. "Ça fait deux ou trois ans que je le fais et je sais que les gens l’adorent".

Le chef peut notamment compter sur le marché Saint-Antoine situé juste en face de son établissement. "On a des maraîchers qu’on connait. On parle et on boit parfois le café ensemble le matin".

L’autre point du fort du restaurant est sa cave, l’une des plus grandes de la région, rassemblant plus de mille références provenant d’environ 80 domaines en Côte de Beaune, Côte de Nuits et Chablis mettant ainsi à l’honneur la Bourgogne. "L’établissement était connu de base pour ça. Quand je suis arrivé, on a essayé d’en retourner la tendance pour avoir un écrin gastronomique. Ici, on mange et on boit bien", résume Matthieu Girardon.

Son avenir ? Le chef le voit au sein de la capitale des Gaules. "On est bien à Lyon. C’est une belle ville. Il y a beaucoup de possibilités", conclut-il toujours avec cet état d’esprit positif.

Amélie Deloraine