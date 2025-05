L'Etape Dorée à Saint-Genis-Laval : stellogénèse en 9 temps

Constant Delouis et Hiroki Hashino ont la bougeotte. L'Etape Dorée avait initialement ouvert ses portes en janvier 2024 à l'Arbresle. Mais l'opportunité de se rapprocher de Lyon et de disposer d'une cuisine plus grande s'est offerte au couple habité par de grandes ambitions.

Si l'Etape Dorée faisait initialement écho aux pierres éponymes du Beaujolais et des Monts du Lyonnais, le restaurant compte désormais faire briller les yeux de ses convives à travers un menu en neuf temps, parfaitement accompagné par les accords de vins choisis par le sommelier Hiroki Hashino.

Le cadre, lui, n'est pas transcendant. Faire d'une ancienne adresse populaire et champêtre, spécialisée dans les réceptions, un lieu cosy et chaleureux demande encore du travail.

En cuisine, le chef Yo Miyazaki, passé notamment chez Takao Takano, ne se contente pas de s'atteler à marier gastronomies française et japonaise, fusion si prisée par le guide Michelin. A Saint-Genis-Laval, il dispose d'un potager déjà existant dans lequel il pioche pour composer ses plats aux saveurs tantôt désarçonnantes, ou réconfortantes.

Sa truite rose marinée au miso, façon Saikyo-yaki est un plat qui mérite que l'on s'y attarde, mais pas autant que le pigeonneau rôti, accompagné de son ail noir, salsifis et myrtilles.

Yo Miyazaki innove, invente, imagine. Sa glace à l'ortie, son riz au lait revisité ou ses asperges blanches cuisinées comme au Pays du Soleil levant sont autant de raisons qui invitent à faire étape chemin de Moly.

Les hôtes veulent bien faire. Et s'ils cherchent encore parfois leurs marques, nul doute que le déclic vers l'excellence est proche.

Assiste-t-on à la naissance d'une étoile ? En l'espace de quelques semaines, l'Etape Dorée est assurément devenue la table à découvrir au sud de Lyon.