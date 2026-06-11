Où regarder les matchs de la Coupe du Monde 2026 à Lyon ? Nos 5 spots à tester absolument

Le Flan’ Ruin Pub : l’ambiance pub parfaite pour vibrer devant un match

Pour celles et ceux qui aiment vivre les matchs dans une ambiance conviviale, festive et sans prise de tête, Le Flan’ Ruin Pub coche toutes les cases du parfait QG de supporters. Ici, on vient autant pour l’atmosphère chaleureuse que pour la retransmission sportive : grands matchs, pintes entre amis et réactions collectives à chaque but rythment les soirées.

Avec son esprit pub accessible et vivant, l’adresse mise sur le partage et les bons moments, dans une ambiance où l’on se sent vite comme un habitué. Mais Le Flan’ Ruin Pub ne se résume pas à ses écrans : la maison soigne aussi l’assiette avec une cuisine généreuse et résolument tournée vers les saveurs du monde. Au menu ? De très généreuses pizzas à la new-yorkaise, d’excellents burgers, des tapas aux inspirations internationales, le tout 100 % fait maison. Côté cave, le lieu fourmille de bières et spiritueux venus des quatre coins du globe, de quoi accompagner parfaitement une soirée match entre amis.

Le pub retransmettra l’ensemble des matchs de l’Équipe de France, les grandes affiches programmées à 18h et 21h, ainsi que les phases finales. Pour connaître le programme détaillé des retransmissions, il suffira de jeter un œil à leur page Instagram : @flan_ruin_pub

Infos pratiques :

📫 Adresse : 12 Rue du Griffon, 69001 Lyon

🏃🏼 Accès : Métro C arrêt Croix-Paquet ou Métro A arrêt Hôtel de Ville – Louis Pradel

⏰ Horaires : Selon programmation et retransmissions sportives

Plus d’informations sur flanruinpub.fr et Instagram : @flan_ruin_pub

Justin : la version chill du match au Grand Hôtel-Dieu

Pour celles et ceux qui préfèrent éviter les bars survoltés, Justin coche toutes les cases du spot détente. Niché au cœur du Grand Hôtel-Dieu, le lieu mêle terrasse agréable, cocktails bien exécutés et ambiance guinguette urbaine.

On y vient pour regarder un match sans sacrifier le cadre, entre verres entre amis et esprit afterwork qui s’étire jusqu’au coup de sifflet final. Dans une ambiance plus chill que stade en fusion, Justin fera le choix de retransmettre uniquement les matchs de l’Équipe de France.

Pour connaître le programme détaillé des retransmissions, rendez-vous sur Instagram : @justin_lyon_

Infos pratiques :

📫 Adresse : Grand Hôtel-Dieu, 4 Cour Saint-Martin, 69002 Lyon

🏃🏼 Accès : Métro A arrêt Bellecour

⏰ Horaires : lundi et mardi (17h00-01h00), mercredi au samedi (16h00-01h00)

Plus d’informations sur grand-hotel-dieu.com/fr/justin et Instagram : @justin_lyon_

Le Pharaon : le spot grand spectacle à la Cité Internationale

Direction la Cité Internationale, à deux pas du parc de la Tête d’Or, pour une expérience un peu différente. Le Casino Le Pharaon propose un cadre immersif pour vivre les grands rendez-vous sportifs.

Pendant chaque diffusion, une offre spéciale Coupe du Monde sera proposée avec un menu à 15 € + 10 € de crédits de jeu offerts.

Matchs retransmis :

- Samedi 13/06 à 21h00 — Qatar 🇶🇦 vs Suisse 🇨🇭

- Dimanche 14/06 à 00h00 — Brésil 🇧🇷 vs Maroc 🇲🇦

- Mardi 16/06 à 21h00 — France 🇫🇷 vs Sénégal 🇸🇳

- Samedi 20/06 à 00h00 — Écosse 🏴 vs Maroc 🇲🇦

- Dimanche 21/06 à 18h00 — Espagne 🇪🇸 vs Arabie Saoudite 🇸🇦

- Lundi 22/06 à 23h00 — France 🇫🇷 vs Irak 🇮🇶

- Jeudi 25/06 à 00h00 — Maroc 🇲🇦 vs Haïti 🇭🇹

- Vendredi 26/06 à 21h00 — Norvège 🇳🇴 vs France 🇫🇷

Programme détaillé sur Instagram : @casinolepharaon

Infos pratiques :

📫 Adresse : 70 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon (Cité Internationale)

🏃🏼 Accès : Bus C1 arrêt Cité Internationale - Centre de Congrès

⏰ Horaires du Casino Pharaon : Ouvert tous les jours de 10h00 à 04h00

⏰ Horaires de l’Acacia : Ouvert tous les jours de 19h30 à 23h00. Fermé le samedi midi.



Plus d’informations : casino-lyonpharaon.partouche.com ou Instagram : @casinolepharaon

Le 42 : l’adresse authentique des vrais soirs de match

Ambiance chaleureuse, retransmissions sportives et esprit refuge de montagne en plein Lyon : Le 42 cultive une atmosphère qui tranche avec les bars classiques.

Entre bois, pierres apparentes et décor façon chalet alpin, l’adresse offre un cadre cosy et convivial pour vivre les grands rendez-vous footballistiques.

Le lieu voit les choses en grand avec deux écrans au rez-de-chaussée et un grand écran/projecteur à l’étage. Le 42 propose également un “Pack Supporters” à 29 € au lieu de 39 €, comprenant 4 pintes et une planche mixte à partager.

L’établissement concentrera ses retransmissions sur les matchs de l’Équipe de France ainsi que les grandes affiches de la compétition. Pour suivre le programme détaillé des retransmissions : @le42bar

Infos pratiques :

📫 Adresse : 42 Quai de Pierre-Scize, 69009 Lyon

🏃🏼 Accès : Bus C14 / 19 arrêt Pierre-Scize

⏰ Horaires : Soirées et événements selon programmation

Plus d’informations sur Instagram : @le42bar

Berthom : l’ambiance pub qui monte avec les buts

Impossible de parler retransmission sportive sans évoquer Berthom. Réputée pour sa large sélection de bières et son ambiance conviviale, l’enseigne est un classique pour regarder un match.

Infos pratiques :