130 chefs, 60 concerts : le Lyon Street Food Festival prépare une édition géante

Le Lyon Street Food Festival 2026 célèbrera ses 10 ans du 11 au 14 juin aux Grandes Locos. Pour cette édition anniversaire, le festival promet une programmation renforcée mêlant gastronomie, musique et culture urbaine.

Les organisateurs annoncent plus de 130 chefs issus de plus de 20 nationalités, 400 ateliers, plus de 60 concerts et shows et trois grandes destinations culinaires immersives.

Le festival mettra notamment à l’honneur :

• la Flandre avec Visit Flanders

• Little Italy consacré à la cuisine italienne

• Cantina Latina autour des cuisines latino-américaines

Le Festin Français réunira aussi plus de 100 mètres de stands dédiés aux terroirs français.

Des chefs prestigieux annoncés

Parmi les invités figurent notamment Alexandre Mazzia, Mathieu Viannay, Nina Métayer, Pierre Sang ou Florent Ladeyn.

Une vingtaine de pâtissiers participeront également au nouvel espace Sugar Circus, avec une pièce montée géante imaginée pour les 10 ans du festival.

La programmation musicale prévoit plus de 60 concerts et DJ sets, avec notamment Yuksek, Bon Entendeur et Big Junior. Le festival renforcera aussi sa programmation culturelle avec des battles de danse, des ateliers street art, des shows de catch mexicain et un espace dédié aux jeunes artistes lyonnais.

Créé en 2016, le festival revendique plus de 300 000 festivaliers cumulés depuis son lancement. "Le Lyon Street Food Festival s’assume pleinement comme un grand événement de la scène culturelle lyonnaise et nationale", affirme son directeur Émeric Richard.

Infos pratiques

Le festival se déroulera du jeudi 11 juin au dimanche 14 juin 2026

Accès : métro B, arrêt Gare d’Oullins

Tarifs :

• pass 1 jour : 10 €

• pass 4 jours : 20 €

L’événement poursuivra également ses engagements environnementaux et solidaires, avec suppression du plastique à usage unique, redistribution des invendus et plus de 400 bénévoles mobilisés pour cette édition anniversaire.