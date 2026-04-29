"Un gâteau culte" : le Mont d’Or de la Maison Sève fête ses 35 ans à Lyon

C’est un classique pour plusieurs générations de Lyonnais. À Lyon, le Mont d’Or, pâtisserie signature de la Maison Sève, fête ses 35 ans.

Imaginé en 1991 par Richard Sève, ce gâteau au chocolat au lait et à la noisette s’est imposé comme une référence locale. Il est aujourd’hui l’une des meilleures ventes de la maison, devenu au fil du temps un véritable repère pour les amateurs de pâtisserie.

Pensé à l’origine comme un dessert "gourmand, structuré et intemporel", le Mont d’Or repose sur une composition précise : dacquoise noisette, croustillant praliné, ganache au chocolat au lait, chantilly montée à la main et plaque croquante. Une construction qui demande plus de deux jours de fabrication.

Au cœur de la recette, un chocolat au lait spécifique, élaboré à partir de fèves brésiliennes issues de la fazenda Léolinda, travaillées à Lyon selon une méthode "bean-to-bar", de la fève à la tablette.

Au-delà de la recette, la maison met en avant un savoir-faire artisanal, avec des gestes réalisés manuellement, notamment pour la chantilly et le pochage.

Pour marquer cet anniversaire, la Maison Sève organise une opération spéciale : le samedi 16 mai, 100 gâteaux Mont d’Or seront offerts dans chacune des huit boutiques de la métropole, dans la limite des stocks disponibles.

Disponible en format individuel ou familial, le Mont d’Or continue ainsi de traverser les générations, entre produit du quotidien et gâteau de célébration.

À travers cet anniversaire, la Maison Sève revendique une certaine vision de la pâtisserie : exigence des matières premières, maîtrise technique et attachement à un savoir-faire artisanal lyonnais.