Faiparla à Lyon : le sandwich à la française version terroir

À Lyon, Faiparla bouscule les codes du sandwich avec un concept simple mais redoutablement efficace : réconcilier rapidité et qualité autour de produits 100 % français.

Derrière cette idée, deux fondateurs, Arthur et Léo, qui lancent le concept en 2023. Une évidence pour ce dernier, issu d’une famille d’agriculteurs et maraîchers, qui insuffle à l’enseigne une vraie culture du produit et du terroir.

Résultat : une street-food assumée, mais paysanne, généreuse et engagée, loin des standards industriels.

Ici, le sandwich devient un terrain d’expression. Pain frais livré chaque matin par un boulanger local, recette spécialement développée pour l’enseigne, viandes mijotées et effilochées (bœuf, porc, canard selon la saison), émincé de poulet ou saucisse fumée… Le tout relevé par des fromages fondants, sauces onctueuses et légumes de saison. Pas de tomate en hiver : chez Faiparla, le calendrier prime sur la facilité.

Le concept séduit aussi par sa simplicité : un sandwich ou une salade sur mesure, avec pain, une viande (ou option végétarienne), un fromage, une sauce et trois légumes, le tout pour moins de 10 €. Une promesse rare à ce niveau de qualité. Pour les indécis, des recettes signatures viennent guider les appétits, renouvelées environ tous les trois mois au rythme des saisons.

Côté accompagnement, la gourmandise continue avec des pommes de terre à twister, notamment avec de la cancoillotte pour les amateurs de plaisirs régressifs. Et pour finir, des desserts artisanaux réalisés par un boulanger viennent compléter l’expérience.

Mais Faiparla, ce n’est pas seulement une assiette : c’est aussi une expérience rapide mais soignée, avec un vrai accompagnement client et une ambiance conviviale. Une adresse pensée pour les bons vivants, où l’on mange bien, vite, et surtout avec du sens.

Déjà présent à Lyon (Grand Hôtel-Dieu et Confluence), mais aussi à Annecy et Toulouse, le concept ne compte pas s’arrêter là. De nouvelles ouvertures sont déjà en préparation, preuve que cette vision d’une street-food française, qualitative et accessible, trouve largement son public.

