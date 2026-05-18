À Lyon, le Refugee Food Festival dévoile sa programmation pour ses 10 ans

Le Refugee Food Festival soufflera cette année ses dix bougies à Lyon.

Du 20 au 28 juin 2026, plusieurs restaurants et lieux engagés de la métropole accueilleront une série d’événements culinaires mettant à l’honneur les talents de cuisiniers réfugiés, aux côtés de chefs lyonnais.

Déjeuners, dîners à quatre mains, ateliers, street-food, foodtour et banquet de clôture composeront cette édition anniversaire placée sous le signe du partage et du métissage des cuisines du monde.

Le programme lyonnais débutera le 23 juin aux Petites Cantines de Villeurbanne, avec un atelier de cuisine afghane animé par Sadia Hessabi, autour des saveurs et traditions culinaires de son pays.

Des menus imaginés à quatre mains

Plusieurs restaurants lyonnais proposeront ensuite des collaborations inédites.

Les 24 et 25 juin, Frisettes accueillera des dîners mêlant inspirations françaises, suédoises et congolaises, élaborés par Rosa Mboyo et la cheffe Alvina Ledru-Johansson. L’établissement proposera également toute la semaine un traditionnel fika, la pause gourmande suédoise.

Les 25 et 26 juin, Jaja Bistro servira des déjeuners franco-congolais imaginés avec Milandu Mapasa, tandis qu’Ayla mettra à l’honneur une cuisine aux influences franco-libano-malgaches avec Morris-Luc Raharisolofo.

Du 24 au 27 juin, le collectif Tieks, installé au Subs, proposera une offre de street-food franco-arménienne créée avec Berkruhi Demirtshyan.

Enfin, le 27 juin, La Virée organisera une soirée festive mêlant cuisine franco-salvadorienne et DJ set, portée par Maritza Henriquez Monzon et le chef Matthias Lallemant.

Un grand banquet populaire au Heat

Le temps fort du festival est attendu le dimanche 28 juin au Heat Lyon, dans le quartier de Confluence.

Un grand banquet franco-soudanais y sera organisé autour des créations de Waad Ismail et de la cheffe Emily Dader, dans un format pensé comme un grand déjeuner populaire ouvert au public.

Grande nouveauté de cette édition 2026, un foodtour spécial 10 ans sera proposé les 20 et 27 juin.

Cette balade culinaire à travers Lyon permettra de découvrir plusieurs établissements tenus par d’anciens participants du festival ou accompagnés par l’association SINGA, autour des cuisines syrienne, éthiopienne, érythréenne ou colombienne.

Parmi les adresses annoncées figurent Nafas Lyon, Gojo, Asmara et Chez la Tía.

Limitée à une vingtaine de participants, l’expérience durera entre trois et trois heures trente pour un tarif avoisinant les 30 euros.

Selon les événements, les tarifs du festival varieront entre 8 et 45 euros. La billetterie doit ouvrir prochainement sur le site officiel du Refugee Food Festival.