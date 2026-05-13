Rencontre avec le chef Sylvain Widmer (Le Commerce) : "On n’invente rien, mais on le fait bien !"

Il est midi passé lorsqu’on pousse la porte du Commerce, rue de Marseille, à deux pas des quais du Rhône et de l’université Lyon 2. L’endroit est chaleureux : des clients sont déjà attablés, d’autres papotent au comptoir, un verre de vin à la main. On s’installe sur les tables hautes. L’ambiance est décontractée, portée par la musique en fond.

L’intérieur est moderne et branché, mais sans chichi. On nous amène la carte, où plusieurs propositions figurent, basées sur des produits de saison, notamment une formule du midi à 19 euros (entrée - plat ou plat - dessert), et 23 euros pour les trois étapes.

Cette carte a été pensée par Sylvain Widmer qui officie derrière les fourneaux de l’établissement depuis cinq ans.

D’abord chef de partie, le jeune homme originaire de l’Ain a gravi les échelons en devenant sous-chef, jusqu’à devenir chef il y a trois ans. Et quand on lui demande de décrire sa cuisine, Sylvain Widmer n’y va pas par quatre chemins : "On n’invente rien, mais on le fait bien !".

Ici, le repas est convivial : "C’est une cantine d’habitués, on connaît la moitié de nos clients. On fait des plats très simples, très régressifs, avec des bons produits, travaillés correctement, tout est frais. On propose un rapport qualité prix optimum, on ne vole pas le client. On ne fait pas des dressages de fou furieux à la pince à épiler pour mettre des petites herbes, le but est que le goût soit là".

Une brigade multifonction s

Parmi les grands classiques du chef, qui figurent à la carte toute l’année, on retrouve le pâté-croûte, les œufs mayo et le pain perdu. "Ce sont des plats très rassurants qui sont toujours là". Pour le reste, les propositions suivent le rythme des saisons : velouté champignon noisette, poulet fermier et ses pommes de terre grenaille, cordon bleu de lapin au Beaufort accompagné de sa purée de pomme de terre. Les portions sont généreuses, le goût est au rendez-vous.

Le chef propose aussi une sélection de desserts, du mille-feuille au carpaccio de mangue pour une touche de fraîcheur : "Une bonne tarte tatin, une mousse au chocolat... Dans ma brigade, tout le monde fait de tout".

Bière pression, cidre, vin, soft… la carte des boissons est aussi très intéressante et s’adapte à chaque moment de la journée. Pour les oiseaux de nuit, Le Commerce propose un DJ set en soirée du jeudi au samedi, jusqu’à 1h. L’occasion de tester la carte des cocktails tout en profitant des tapas.