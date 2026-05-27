Chez Marion à Lyon : la gourmandise régressive version chic

Ici, crêpes, gaufres, beignets, boissons gourmandes, glaces et milkshakes ne sont pas de simples plaisirs sucrés : ils deviennent une véritable expérience, pensée dans les moindres détails.

L’identité du lieu repose sur un équilibre subtil entre tradition et modernité. D’un côté, des recettes qui rappellent les souvenirs d’enfance ; de l’autre, une approche plus contemporaine, avec des créations soignées, une présentation travaillée et un décor aussi chaleureux qu’instagrammable. Tout est imaginé pour transformer une simple pause sucrée en un moment à part.

Comme aime le rappeler Marion : "Le beau fait venir, le bon fait revenir". Une philosophie qui résume parfaitement l’esprit de la maison, où l’esthétique attire autant que la qualité fidélise.

Chez Marion, l’expérience se veut aussi personnalisable et généreuse. Les gourmandises sont préparées à la demande et chacun peut composer selon ses envies : toppings, nappages, textures, intensité de gourmandise… de la version la plus simple à la plus régressive. Même logique pour les boissons signatures comme le matcha ou le Pink Latte, déclinables avec différents coulis et disponibles en version chaudes ou glacées.

L’enseigne développe également ses propres codes avec des créations pensées pour le quotidien, comme les M’Pops, de petites bouchées gourmandes à emporter inspirées des recettes emblématiques de la maison, ou encore les brochettes de fruits enrobés de chocolat. Une manière de faire évoluer l’offre sans perdre ce qui fait la force du concept : une gourmandise artisanale, généreuse et accessible, servie dans un univers doux, féminin et profondément chaleureux.

Chez Marion, on ne vient pas seulement chercher un dessert. On vient s’offrir une parenthèse sucrée, un moment réconfortant où le plaisir reste au centre de tout.