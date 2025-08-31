Les Rendez-Vous de Bobosse à Belleville-en-Beaujolais : tradition respectée !

On vous parle de l'icône du Beaujolais, René Besson alias Bobosse, le copain de facéties de Paul Bocuse, que les moins de 30 ans n'ont pu connaître.

Son andouillette tirée à la ficelle et ses célèbres charcuteries ont été perpétuées après sa disparition. Ainsi que la boutique-restaurant indépendante de Saint-Jean-d'Ardières, récemment reprise en direct par Pierre Couturier, l'un des deux patrons de l'entreprise Bobosse.

On découvre un triptyque alléchant : resto mode bouchon Beaujolais, épicerie et cave à vins. L’établissement offre une salle chaleureuse avec nappes à carreaux, une ambiance familiale et conviviale propre aux vrais bistrots du Beaujolais.

La majorité des plats, de la charcuterie aux desserts, sont élaborés sur place ou par des artisans partenaires reconnus pour la qualité de leur production. Le lieu, labellisé "Bistrots Beaujolais", "Vignobles et découvertes", et "Authentique bouchon lyonnais" attire tant les riverains, que les Lyonnais et les touristes gourmands, avides d’une immersion gastronomique mémorable, et sans se faire piéger.

Burger d'andouillette

Le restaurant met à l’honneur les spécialités lyonnaises et beaujolaises comme l’andouillette déclinée sous toutes les formes : en gratin, en ravioles, en sauce, en terrine ou même en burgers. On peut aussi goûter de surprenantes caillettes servies tièdes, un sabodet au vin rouge, un navarin de boudin blanc ou de simples assiettes de charcuteries Bobosse.

On se désaltère (avec modération) avec du beaujolais en pot (12 euros) ou mieux avec un Chenas "Quartz" du voisin, le vigneron Dominique Piron. On peut aussi repartir avec le meilleur des productions de la maison que les Lyonnais retrouveront également dans la superbe boutique Bobosse des Halles Paul Bocuse.

Et last but not least, Pierre Couturier annonce un "mâchon Bobosse" le vendredi 12 septembre à 8h.