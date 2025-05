Laksmi à Lyon : un Indien à la Croix-Rousse

Au n°5, on dresse une stèle à la cuisine de l'Inde du sud avec une nouvelle enseigne "Laksmi", du nom de la déesse de la (bonne) fortune, de la prospérité de la richesse et de l'abondance. Pour les lettrés, elle est à la ville (et sur le plateau de la Croix-Rousse) l'épouse de Vishnou !

Aux commandes une vieille connaissance, Romain Canaa et son épouse "remettent" le couvert dans une jolie salle, véritable symphonie de couleurs, prolongée par une petite terrasse secrète.

La cuisine 100% indienne de Laksmi est moderne et ancienne à la fois. Romain Canaa a adapté la cuisine de l'Inde du sud au goût européen avec l'aide du célèbre Daniel Ancel, le voisin croix-roussien.

On débute avec des chaussons de viande d'agneau hachée avec légumes autrement dit des samossas maison - ce qui explique une attente de 15 minutes - croustillants et une "Raitha", salade rafraîchissante de concombres, tomates et yaourt avec épices. On a été bluffé ensuite par un filet d'espadon servi avec une sauce bien épicée (on peut choisir le dosage) adoucie par du riz.

A la table voisine, on loue encore ce joli plat végétarien baptisé Biriyani de légumes (riz cuit avec petits pois, poireaux, carottes et oignons). Le chef vient alorsxnous présenter fièrement le certificat d'authenticité de son poulet fermier qu'il propose braisé et mariné dans les épices. Pour un futur repas.

On garde une (grosse) place pour un Kessari, un très fin gâteau de semoule au beurre - c'est pas contradictoire - servi avec noix de coco et crème. Les additions sont aussi courtoises que les Canaa.