Guide Michelin 2025 : deux restaurants du Rhône obtiennent une première étoile

Le rendez-vous était donné cette année à Metz. L’édition 2025 du Guide Michelin a livré son verdict ce lundi soir avec 78 nouvelles étoiles dont près de la moitié a ouvert cette année.

Dans le Rhône, deux restaurants obtiennent une première étoile. La ville de Lyon est notamment représentée par le couple Tabata et Ludovic Mey qui est récompensé seulement quelques mois après l’ouverture de leur nouvel établissement Ombellule dans le 6e arrondissement.

"Nous remercions le Guide Michelin pour cette belle reconnaissance. Ombellule est un projet de cœur pour lequel nous avons beaucoup donné, un lieu qui nous ressemble où nous avons souhaité affirmer notre identité pour proposer une expérience totale. Derrière chaque plat, il y a des heures de travail et un véritable esprit d’équipe. Un grand merci à chaque membre de notre brigade en cuisine et en salle qui contribue au quotidien à mettre en lumière notre cuisine avec exigence et passion. Cela nous donne l’envie d’aller toujours plus loin dans la recherche de l’excellence", ont réagi Tabata et Ludovic Mey dans un communiqué adressé à notre rédaction.

Autre nouvelle distinction dans le Rhône avec le chef Romain Barthe de l’Auberge de Clochemerle à Vaux-en-Beaujolais, il retrouve lui son étoile perdue en 2020.

En revanche, aucun établissement du département n'obtient une nouvelle 2e ou 3e étoile.