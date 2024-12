Un foie gras original pour les fêtes : la recette de l'Auberge de Clochemerle

A Vaux-en-Beaujolais, le restaurant gastronomique et ex-étoilé L'Auberge de Clochemerle a imaginé une recette originale que le chef Romain Barthe partage avec nous : Coulis de Chou-fleur, écume de sésame, gel de sésame, sarrasin et foie gras.

Coulis de Chou-fleur, Écume de Sésame, Gel de Sésame, Sarrasin et Foie Gras (4 personnes)

Temps total : 50 min (30 min préparation, 20 min cuisson)

Ingrédients

Coulis de chou-fleur :

700 g de chou-fleur cuit

30 g d’anchois

40 g de crème liquide

Sel, poivre

Écume de sésame :

290 g de bouillon dashi

10 g d’huile de sésame

10 g de pâte de sésame noir

2 g de sel

3 g de sucro

Gel de sésame :

50 g de sauce soja

50 g d’eau

15 g d’huile de sésame

15 g de pâte de sésame noir

20 g de vinaigre balsamique blanc

3 g d’agar-agar

Sarrasin :

100 g de sarrasin cuit

Huile de sésame

Vinaigre de dattes

Sel, poivre

Autres :

Poudre de curry noir

Herbes aromatiques

Tranches fines de foie gras

Préparation

1. Coulis de chou-fleur

Mixez le chou-fleur, les anchois et la crème jusqu’à obtenir une texture lisse. Assaisonnez. Gardez au chaud.

2. Écume de sésame

Chauffez le bouillon dashi avec l’huile, la pâte de sésame et le sel. Ajoutez le sucro et mixez pour former une écume légère.

3. Gel de sésame

Mélangez eau, soja, huile et pâte de sésame. Ajoutez l’agar-agar, portez à ébullition 3 min. Hors du feu, ajoutez le vinaigre, laissez refroidir, mixez, et transférez dans une pipette.

4. Sarrasin

Cuisez 10 min, rafraîchissez, puis assaisonnez avec huile de sésame, vinaigre de dattes, sel et poivre.

Dressage

Étalez une cuillère de coulis de chou-fleur sur l’assiette.

Ajoutez des points de gel de sésame.

Disposez des grains de sarrasin et une tranche fine de foie gras.

Ajoutez une touche d’écume de sésame.

Saupoudrez de curry noir et décorez avec des herbes.

Servez immédiatement !