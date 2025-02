Top 5 des meilleurs lieux où célébrer la Saint-Valentin à Lyon en 2025

L'Etage

Avec sa vue imprenable sur la place des Terreaux et sa desserte optimale en centre-ville, L'Etage est une adresse recommandée pour la Saint-Valentin. Pour l'occasion, un menu à 200 euros par personne est proposé : Caviar, queue de homard rôtie à la rose, carré de boeuf Aberdeen et parfait mangue, granité au champagne... Tous les ingrédients sont là pour entretenir la flamme. Lyon Restaurant avait rencontré le chef Guillaume Mallet, retrouvez son portrait !

Infos pratiques :

📫 Adresse : 4 place des Terreaux, 69001 Lyon

🏃🏼‍♀️ Accès : Métro A arrêt Hôtel de Ville

⏰ Horaires : Ouvert du mardi au samedi (12h-13h et 19h-20h)

Plus d’informations sur leur site internet

Docks Circus

Le cabaret de la Confluence prévoit deux soirées exceptionnelles pour célébrer la Saint-Valentin les 14 et 15 février. La compagnie YACK Stories, qui captive son public depuis plus de 3 ans au Docks Circus, inaugure sa 4e saison avec ce spectacle exclusif. Forte de ses expériences scéniques et événementielles en France et à l’étranger, elle vous réserve un cabaret 2.0 exceptionnel pour célébrer la magie de la Saint-Valentin. Deux menus (110 et 145 euros) sont proposés aux amoureux.

Infos pratiques :

📫 Adresse : 45 quai Rambaud, 69002 Lyon

🏃🏼‍♀️ Accès : Tramway T1/T2 arrêt Hôtel de Région Montrochet

⏰ Horaires : Ouvert le samedi soir

Plus d’informations sur leur site internet

Les 3 Dômes

Au dernier étage du Sofitel Bellecour, vous dominerez le Rhône illuminé. Un point de vue imprenable, sublimé par la cuisine du chef Jérémy Ravier. Et pour les amoureux qui souhaitent rester sur place et profiter des prestations de l'hôtel, sachez qu'un brunch de la Saint-Valentin sera proposé le dimanche 16 février.

Infos pratiques :

📫 Adresse : 20 quai Gailleton, 69002 Lyon

🏃🏼‍♀️ Accès : Métros A et D arrêt Bellecour

⏰ Horaires : Ouvert du lundi au samedi (12h-14h et 19h-21h30) et le dimanche (12h-15h)

Plus d’informations sur leur site internet

Fond Rose

En bord de Saône, l'établissement de la galaxie Bocuse est un petit coin de plénitude bucolique au nord de Lyon. En cuisine comme en salle, on vous fera sentir importants en ce jour qui compte pour votre couple.

Infos pratiques :

📫 Adresse : 25 chemin de Fond-Rose, 69300 Caluire-et-Cuire

🏃🏼‍♀️ Accès : Bus 40 arrêt Rochette Cercle d'Aviron

⏰ Horaires : Ouvert tous les jours (12h-14h et 19h-22h15)

Plus d’informations sur leur site internet

Docks 40

La Saint-Valentin, ce n'est pas qu'un repas aux chandelles ! Le Docks 40 propose évidemment un dîner-spectacle jusqu'à minuit. Et après le menu exceptionnel du chef Anthony Brunet, place à une nuit inoubliable sur le dancefloor avec le DJ Set de Karl Soon jusqu'à 5h du matin. Et pour ceux qui l'ont ratée, retrouvez notre visite en vidéo au Docks 40 !

Infos pratiques :

📫 Adresse : 40 quai Rambaud, 69002 Lyon

🏃🏼‍♀️ Accès : Tramways T1/T2 arrêt Hôtel de Région Montrochet

⏰ Horaires : Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h, du mardi au samedi de 19h30 à 23h (et le week-end jusqu'à 5h)

Plus d’informations sur leur site internet