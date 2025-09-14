Brume à Lyon : ambiance festive aux Cordeliers

Fondé par le duo Thibault et Max du Café Court, ainsi que Rémy Havetz, chef chez Sapnà, l’établissement propose des plats de saison, soigneusement élaborés.

Des assiettes colorées, mélangeant parfaitement la cuisine française et asiatique, c’est ce que nous propose Brume, le nouveau rendez-vous gourmand du 2e arrondissement. L’établissement n'usurpe pas son ambiance bistronomique conviviale, avec sa terrasse bondée et son équipe souriante !

Pour l’apéritif, rien de tel qu'un rosé piscine pour nous désaltérer avec cette chaleur, avant de débuter les hostilités.

Notre attention se porte rapidement sur la formule du jour avec entrée, dessert et plat pour 24 euros, très abordable pour un déjeuner. Nous optons pour les deux entrées à la carte que nous décidons de partager : des courgettes marinées, jaune d'œuf et haddock fumé, ainsi qu’un soba froid - nouilles de sarrasin et œuf parfait -, qui a été un véritable coup de cœur. Des bouchées fraîches, idéales avec ce soleil de plomb.

Continuons avec les plats : nous nous laissons tenter par l’effiloché confit d’agneau, pistache rose et sucrine barbecue, accompagné de smashed potatoes. Côté poisson, le lieu noir avec sa salade croquante en guise de garniture a, lui aussi, su nous convaincre.

La carte évolue d'ailleurs au fur et à mesure de l’année et des saisons, avec des plats toujours pleins de peps et de saveurs !

Quand vient le soir

Brume, c’est aussi un restaurant festif quand le soleil se couche. Une carte de cocktails incroyablement bien travaillée, des vins soigneusement choisis, ainsi qu’une surprenante sélection de Chartreuse, le chef Rémy Havetz étant lui-même ambassadeur de la marque. Pour les plus gourmands, une carte de plats à partager, ou non, vous est proposée : tartare de bœuf, ceviche de thon, œuf frit, palourdes, fromages…

Le tout dans une ambiance électrique (peut-être trop, d’après le voisinage) pour une expérience exclusive et inoubliable.