Söma à Lyon : le bistrot moderne aux saveurs méditerranéennes

Tenu d’une main de maître par la cheffe Sarah Hamza, ce restaurant est rapidement devenu une adresse immanquable à Lyon.

Une cuisine ouverte sur une salle intimiste, une carte renouvelée à l’envie et des produits frais et de saison : bienvenue chez Söma, ce petit bout de paradis à deux pas de la gare Saint-Paul.

Dans cette (très) petite salle, rythmée par la playlist personnelle de la cheffe, nous sommes installées à une charmante table au coin de la pièce. La décoration est épurée, mais ponctuée de quelques bouteilles de vin, de plantes et d’affiches colorées, qui nous invite à voyager et à profiter d’un moment convivial et chaleureux.



Une table généreuse et singulière

La carte est simple et courte, mais l’envie d’absolument tout goûter se fait sentir. En soirée, vous aurez le choix entre deux entrées, trois plats et deux desserts, entre 7 et 20 euros. Notre attention se porte sur les dattes Madjool en tempura et son pesto à l’ail des ours, le gravlax de thon rouge, hibiscus et charmoula, ainsi que le yaourt grec, halva et mélasse de caroube.

On nous propose également de découvrir les trois plats signatures du bistrot : le crispy ris de veau, le taboulé chou-fleur et le tapioca cheese. Un sans-faute pour ces trois dégustations qui nous font redécouvrir des saveurs d’antan.

À travers cette carte, la cheffe nous propose un répertoire de recettes mêlant culture française, inspirations méditerranéennes et internationales. Chaque plat est une histoire, un souvenir, un voyage que Sarah Hamza nous partage avec sa cuisine généreuse et décomplexée.

Côté boisson, la carte compte des softs artisanaux français, des cocktails maison, ainsi qu’une belle sélection d’une douzaine de vins bio et originaux. Nous optons pour un verre de vin blanc du domaine Alary-Grange Daniel, un Roussanne et Picpoul ; comptez entre 6 et 7 euros pour un verre.