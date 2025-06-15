La Guinguette du 7 à Lyon : un lieu de vie qui mise sur la détente

"Un lieu emblématique de fraternité, d'espoir et de liberté où l'on mange et où l'on danse avec une charmante insouciance !" pour plagier "Dimanche au bord de l'eau", la chanson iconique du film de Julien Duvivier, un nom qui parle aux (très anciens).

Ce nouvel établissement, "La Guinguette du 7", n'est pas au bord de l'eau mais voisine de la caserne des pompiers. Un lieu de vie qui mise sur la détente en plein cœur de la ville.

Fermé depuis 2023, l’ancien bar du 27 Madeleine a changé de visage et tourné la page de la séquence Christian Berthet, notre champion du monde de boules.

Avec Louis et Sabine, l’établissement rouvre donc sous un nouveau nom et avec un nouveau concept. Avec une terrasse, spacieuse de 250 places, et végétalisée, qui s’étire derrière la façade, à l’abri de l’agitation du quartier.

On y trouve de grandes tables, des guirlandes, un terrain de pétanque et une ambiance douce, pensée pour les fins de journée au soleil. "La Guinguette du 7" revendique son statut de bar de quartier avec une jauge réduite et des horaires limités (musique et pétanque s'arrêtent désormais à 22h30).

Le lieu se veut désormais intergénérationnel et à l’image de l’arrondissement, avec des temps calmes le dimanche et des soirées thématiques en semaine : tapas, food comorienne, DJ set… Et tous les 2ᵉ dimanches du mois, place au tournoi de pétanque, en toute décontraction.

La cuisine est simple et maison, les produits sont bio, locaux et jamais surgelés. Planches apéro (charcuterie, fromage, végan), croques, nuggets maison, tempura de légumes ou friture de la mer composent la carte. Côté boissons, la bière de la Brasserie Dulion (Rillieux-la-Pape) coule à la pression, les cocktails sont faits minute et les vins soigneusement choisis.

Happy hour de 15h à 19h en semaine, de 12h à 15h le week-end.