Brasserie des Deux Rives : un clin d'oeil parisien à la bouchonnerie lyonnaise

Désormais on y applaudit les œufs mayo à 3 euros de la Brasserie des Deux Rives. Pourquoi deux et pas nos quatre rives de Lyon ? Mystère.

Et drôle d'idée de créer un restaurant de 200 places (une quarantaine en terrasse) dans la rue Mercière qui est celle qui en compte déjà le plus à Lyon ! "Mais le monde attire le monde" rappelle le directeur de salle.

De gros travaux ont été faits pour aménager sans abîmer un lieu classé bâtiment historique, avec ses pierres et ses boiseries, notamment une fresque du XVe. On découvre la cuisine ouverte de la Brasserie des Deux Rives avant d'accéder à plusieurs salles où le rouge et les nappes à carreaux dominent.

Lyonnaiseries en bonus

En cuisine, la cheffe Céleste Martin décline les recettes des brasseries parisiennes, avec quelques lyonnaiseries en bonus. On pense aux célèbres "bouillons" installés eux aussi à Paris dans des décors "art nouveau", tout en pratiquant des prix doux.

Le retour en force des brasseries d'antan s'inscrit certainement dans un besoin collectif l'authenticité. Pour des clients de plus en plus en quête de repères chaleureux et de lieux où ils se sentent chez eux.

On retrouve ainsi les classiques d'une brasserie : œufs mayo, poireaux vinaigrette, tartare de bœuf, saucisse-purée (de chez Millas) mais pas les huitres et la choucroute.

Les Deux Rives font un clin d'oeil à la bouchonnerie : pâté-croûte, gâteau de foie, salade de pissenlits pas vraiment lyonnaise avec ses champignons fumés, et cervelle de canut proposée en entrée. La praline et le pain viennent de chez Pralus, la charcuterie de chez Bobosse et les fromages de chez Mons.

On a opté pour une bouteille de Saint Pourcain blanc comme autrefois à la Tassée des Borgeot qui eux ne proposaient pas les vins "à la ficelle" où l'on mesure le niveau de la conso de la bouteille à la fin de la soirée !

A noter que Lyon Restaurant vient de publier avec l'association de défense des bouchons lyonnais un petit guide (vendu 5 euros) répertoriant 124 adresses qui célèbrent l'authenticité. On "y" aurait du citer la brasserie des Deux Rives.