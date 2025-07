Danton à Lyon : un bistrot moderne qui mérite ses louanges

Une bonne raison pour découvrir "Danton" récemment récompensé d'un Bib Gourmand qui célèbre les repas à l'excellent rapport qualité-prix.

On s'est installé dans une ambiance décontractée et intimiste, tables bien espacées et vue sur une cuisine ouverte. "Le Danton" est très pointu au niveau des cuissons soignées à basse température.

Telle celle de son gigot d'agneau d'Aveyron. Rien à voir avec ces cuisses postérieures de vieilles brebis hors d'âge, trop souvent servies par des restaurateurs peu scrupuleux. Le gigot du chef Valentin Besse - un ancien du groupe Bocuse - était cuit à la perfection, tendre et savoureux, accompagné de pommes de terre fondantes.

La volaille fermière est elle préparée en deux cuissons. Le filet juste cuit et la cuisse confite 36 heures. On avait débuté les agapes avec des accras de crevettes au piment vert accompagnés d'une salade de pois gourmands et des asperges blanches avec une étouffée de petit pois.

La carte est courte mais rudement bien ficelée.

Cet hiver, le dos de lieu noir en viennoise, était servi avec un risotto Carnaroli et sarrasin grillé, topinambour, et sauce mâche. Un lièvre à la royale s'était même invité chez Danton le révolutionnaire (en fait c'est un autre Danton, un tapissier qui fit une donation à la ville en échange d'une fontaine d'eau potable !)

Bistrot moderne

Pierra-Antoine vous aidera à choisir le flacon qui va bien... comme cette cuvée "Arme Blanche"- 100% Chardonnay - un vin blanc de Chavanay signé Julien Pilon. Ou un Pinot noir du Bugey de la cuvée Patchwork, un rouge aux arômes de fruits frais.

Les desserts dignes d'un chef-pâtissier sont remarquables par leur qualité et leur présentation très graphique. Notamment l'Espuma pistache et les fraises gariguette avec compotée de rhubarbe.

On comprend mieux la distinction du guide rouge pour ce bistrot moderne et dégourdi qui reçoit beaucoup de louanges. Il faut donc impérativement réserver et il y a souvent une liste d'attente.