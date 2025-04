La Virée à Lyon : ou la deuxième Vie rêvée d'Elie Henry & Fils !

A deux pas du quai Augagneur le restaurant Elie Henry & Fils, créé en 1952, a fermé ses portes. Le bistrot d'Henry Melki, figure incontournable du quartier, prisé d’une clientèle d’habitués, était connu pour son esprit de bouchon lyonnais et des clients charismatiques comme les voisins Bahadourian.

Il connait désormais une deuxième vie avec un néo-bistrot baptisé "La Virée". Aux manettes, "les Mathias" Beguin (ex Substrat à la Croix-Rousse) et Lallemant (ex Bel Ami au pied des Pentes) reprennent le flambeau des "Henry" père et fils.

Et les Mathias (l'un avec un t, l'autre avec 2t....) sont un peu des funambules (encore un Henry) du bistrot, un binôme de passionnés préférant la restauration à leurs études, avec une cuisine qui oscille entre le moderne "à grande hauteur" et les plats plus terre à terre. On n'a pas complètement perdu nos marques, la cuisine semi-ouverte et vitrée et le bar d'origine saluent toujours les clients à leur entrée, seuls le sol en granito et les tables orange seventies indiquent un nouveau cap pop pour "une Virée".

Sauce bang bang

On oublie le chariot de saladiers et le foie de veau d'Henry, large comme une assiette, pour découvrir un menu du déjeuner aux portions plus raisonnables et aux repères familiers : longe de cochon - purée ou filet de dorade avec une sauce hollandaise, un peu anisée.

Le soir on "partage" des assiettes colorées, graphiques et très créatives. Des carottes mais servies avec un assaisonnement au yaourt fumé, des ravioles au.... potimarron, dopées par une sauce sauge et parmesan. La tête de cochon est proposée en croquettes, escortée de poires et de choux, le poulet est frit mais tout rouge, nappé d'une sauce bang bang (sorte de sauce chili, acidulée et pimentée). Les pâtes sont aux morilles avec une sauce poulet au vin jaune.

On peut boire du vin en pot (17 euros pas donnés) ou commander une bouteille d'Ostera - Domaine de l'Alezan - un syrah d'Ardèche de Rémi et Patricia Bonneton.

Une adresse prometteuse avec ses assiettes aux prix accessibles mais pas toujours assez copieuses à notre goût.