Chez Pimousse à Lyon : une cuisine moderne suprenante mais séduisante

La véritable Intelligence Artificielle de notre bibliothèque municipale. En allant déjeuner chez Pimousse, place du Port Neuville, en léger renfoncement du quai Saint Vincent, on a voulu en savoir plus.

On apprend que le port "Neufville" a été construit en 1684, puis abandonné avec le recul de l'activité nautique. La place du même nom est dédiée à Camille de Neuville, archevêque, et a même abrité une maison de passe, sur l'emplacement actuel du restaurant Pimousse ! Melville y avait tourné en 1965 une célèbre scène de L'Armée des Ombres où le résistant Lino Ventura admirait déjà la superbe vue sur le quai Pierre Scize et la colline de Fourvière.

Menus dégustation en 4 ou 7 services

C'est aujourd'hui un haut lieu de la bistronomie, costumé de blanc, avec son haut plafond, ses grandes baies vitrées, ses tables en bois qui ne veulent pas qu'on les habille et un long comptoir qui nous accueille.

Le chef Pierre-Michaël Martin, dit Pimousse, a fait ses classes chez Brazier et les Bistrots des Halles et du Potager.

Sa cuisine moderne surprend puis séduit par le mariage de saveurs bien différentes. Des asperges avec du lard de Bigorre, un cromesqui de comté avec du gel de citron, des Saint Jacques escortant une tête de cochon en civet ou des ris de veau accompagnant des langoustines. Le tartare n'est pas de bœuf mais de cerf, le pigeon est scénarisé rouge sang et la seiche est servie en noodles.

Une technicité indéniable sans être rebutante. Et on peut déguster cette belle cuisine sur une terrasse du port....Neuville.

Évidemment les menus dégustation en 4 ou 7 services se méritent et demandent un peu de patience et de budget... On termine avec un chocolat en mousse et caramel de whisky.

Pour la soif près de 400 références, avec des suggestions au verre tel ce Côtes du Marmandais, bio et intense, signé Elian Da Ros.

Pimousse mérite sûrement une escale.