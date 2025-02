Miraflores à Lyon : le temple inca de la gastronomie lyonnaise

Il est désormais à son compte, d'abord rue Garibaldi puis, une fois l'étoile Michelin acquise, boulevard des Brotteaux dans un lieu qui invite à la découverte, autant gustative qu’architecturale.

Un véritable diptyque péruvien.

D'abord L'YKA, la petite sœur de Miraflores, en mode comptoir décontracté avec ceviche et tapas, tout en sirotant un incontournable pisco sour.

Et le Miraflores - nom d'un quartier de Lima - restaurant gastronomique à l'ambiance plus feutrée, sous un ciel voilé, inspiré des filets de pêche avec des banquettes vert émeraude, un mur de briques brutes et un tapis coloré.

Notre chef péruvien casse les codes, dans ce nouveau temple "inca" de la gastronomie lyonnaise ; il surprend avec une cuisine dépaysante, métissée, subtile et très picturale, conjuguant les traditions de la mer et des hauts plateaux. Immersion totale avec un menu unique en 10 étapes.

Tous les produits qui composent les plats sont de saison et dépendent des arrivages d'où une carte voyageuse et souvent différente.

Au programme des bouchées de poulpe flambé à la crème d'olives et une papa rellena : beignet de pomme de terre farci au boeuf, oignons, petits pois et sauce au fromage blanc. Puis le fameux ceviche, poisson cru avec une marinade à base de fumet de poissons, d'herbes et d'aromates.

On a aimé le "marmune pota", un calamar géant braisé au barbecue, alimenté par du bois de Palo Santo (utilisé habituellement pour de l'encens), servi avec du "Guanciale", un jambon de cochon séché, sauce au miel. Plus surprenantes les fines de claires à la noix d'Amazonie et eucalyptus, le quinoa truffe et café, le magret maïs et "aguaymento", un petit fruit jaune-orange.

Au fil du repas on peut même découvrir la présence de truffes et d'un caviar urugayen épicé dans les plats !

Puis vient un dessert, où le cacao se marie étonnamment à l’argile "chaco" dans une détonante saveur. Surprise, on vous présente une véritable carte des vins du monde, goûteux mais coûteux. Miraflores est bien l'une des meilleures tables de la ville.

Miraflores

112 boulevard des Belges

Lyon 6e

Tél 04 78 24 49 71

Ouvert le soir uniquement, du mardi au samedi

Réservation obligatoire

Carte : environ 130 euros