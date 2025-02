Epicure Lyon : quand les saisons s'en mêlent

Ce restaurant bistronomique offre une cuisine raffinée à base de produits frais, de saison et locaux, issus directement de producteurs de qualité. Le cadre du restaurant est chaleureux et épuré et le personnel vous mettra tout de suite à l'aise en vous installant.

Côté carte donc, laissez vous surprendre par des associations de goûts et de textures surprenantes mais cohérentes aux changements de saison. La carte refait peau neuve chaque mois et permet aux plus gourmands de venir, partir et revenir sans se lasser ni se ruiner.

On a pu déguster en entrée un tataki de veau de lait de Corrèze, très tendre et légèrement relevé grâce aux grains de moutarde présents dans l'assiette. Pour le plat, la poitrine de cochon fermier de Haute-Loire cuite longuement avec à son sommet une belle persillade était juste parfaite et se mariait très bien avec les accompagnements. Tout est travaillé et réfléchi, cela se sent en bouche.

"Nous passons beaucoup de temps également dans les domaines viticoles pour avoir des vins venant de domaines difficiles d'accès", explique Alexandre Knoll, l'un des 3 associés de l'établissement. On vous conseille de choisir les accords mets et vins pour régaler vos papilles à chaque bouchée.

Finir sur une douceur était évident avec la compotée de coing, les pommes rôties et les poires pochées accompagnées de petits cubes de brioche caramélisée et de son caramel au beurre salé onctueux.

Un cadre chaleureux, un service convivial et une carte mensuelle. Que demander de plus ? Foncez chez Epicure Lyon !

Epicure Lyon

Infos pratiques :

📫 Adresse : 95 rue Masséna, 69006 Lyon

🏃🏼‍♀️ Accès : Métro B arrêt Brotteaux

⏰ Horaires : Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30

Plus d’informations sur leur site internet