Le Café du Nain à Lyon : le bouchon de la Guillotière

Dans ce nouveau contexte, un bouchon fait de la résistance - en plein Chinatown qui plus est - même si "Le Café du Nain" avait été cédé en 2018 par la famille Pillon après des décades de bons services.

Avec eux sont partis les nains en porcelaine, les têtes de cochon et les nappes à carreaux, mais pas l'âme de ce café-comptoir, désormais jaune canari et bleu marine nationale, qui reste attaché à la cuisine de bouchon du "Nain" et aux tarifs de petite taille. Des couleurs bien kitch pour déjeuner ou casser la croûte en remontant le temps.

Quentin Orozco et Julien Pellerin, ont poursuivi l'histoire quasi centenaire du "Nain" tout en conservant le nom.

Ces deux anciens de "la Mère Jean" nous ont fait plaisir avec une carte bien lyonnaise et à peine revisitée. Les harengs et ses pommes (fruit) renouvellent la recette, un fondant gâteau de foie de volaille, nappé de sauce tomate et bien aillé tient la route. On aime le tartare relevé et escorté de ses pommes grenaille, des rognons de veau - abats d'une grande délicatesse -friands de crème et de champignons ou un suprême de volaille au porto. Très honnêtes beaujolais Blanc, Fleurie et Côtes en pots. Des carburants qui restent accessibles !

L'appellation Café n'est pas usurpée puisque l'établissement est ouvert dès 9h30 pour permettre aux clients de prendre un café, de siffler un petit blanc au comptoir ou même mâchonner. Mêmes réjouissances le soir où l'on peut revenir boire un apéro, ou partager une assiette avec des collègues de bureau, en refaisant le monde jusqu'à 0h00 !

Le Café du Nain

5 rue Montesquieu Lyon 7e

Tél 04 37 28 54 44

Du lundi au vendredi, de 9h30 a 15h30 et de 18h00 à 0H00

Menus 18 - 19 - 24 euros