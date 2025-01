Chez Paul à Lyon : décor et ronde des saladiers chez cet authentique bouchon

"Chez Paul" a changé de propriétaire. Jean-Luc Plasse patron du très célèbre Café des Fédérations, de l'autre côté de la rue du Major Martin, a succédé à Valérie Villagi.

Il a eu la (plaisante) sagesse (lyonnaise) en historien avisé du Vieux Lyon qu'il connaît parfaitement et qu'il fait parfois découvrir à ses clients de ne rien changer, à commencer par l'enseigne de l'établissement et le bar en bois.

Mais qui était ce Paul qui, à travers les décennies a laissé son prénom à l'établissement ? Renseignement pris, il s'agissait d'un certain Paul Dreyfus, champion du monde de boules, une activité bien lyonnaise on en conviendra.

Quelques photos d'illustres inconnus qui surveillent la clientèle de sous leurs moustaches, des vues de Lyon et d'autrefois forment le décor immuable de cet authentique bouchon lyonnais où la chaleur humaine et la générosité de la cuisine sont les piliers de la sagesse.

On débute par la ronde des saladiers (ils deviennent rares dans nos bouchons), on en compte 4 le midi (cocos; museau, betteraves et lentilles) et 7 le soir, et on termine par la table des desserts (pruneaux, compote et crème caramel)

Entre ces deux défilés, on hésite entre un tablier de sapeur, un boudin aux deux pommes et une langue de bœuf sauce piquante. Les tables à touche-tout privilégient les échanges et donc l'ambiance.

Staff épatant et additions raisonnables.

"Chez Paul"

11 rue du Major Martin - Lyon 1er

Tél 04 78 28 35 83