Le Bistrot d'Odette à Lyon : un déjeuner plein de verve !

On s'est risqué à y entrer la veille de Noël, sans réservation ; la salle était pleine et certains déjeunaient même sur le bar. Odette était bien là, figée pour l'éternité dans son cadre en noir et blanc.Tout comme Barbara notre chanteuse préférée. Des têtes chenues tutoyant de vieux sacs de café en jute.

Divine surprise que ce "bistrot d'Odette", plein de vie et de convivialité, qui fait le plein chaque midi et qui nous avait été recommandé par son confrère et presque voisin "A ma Vigne". Chaque jour un menu à 22 euros régale les habitués mais on a villegiaturé dans la carte - réglée par Florian - pour mieux faire connaissance. Un répertoire bistrotier qui flirte avec les lyonnaiserie.

Incroyable blanquette

On débute avec des œufs meurette ou mayo - les escargots et les ravioles seront pour une autre fois - on hésite entre une quenelle de Saint-Jacques sauce Nantua bien gonflée et gratinée ou une andouillette de Bobosse, mais on va surtout avoir un coup de cœur pour une incroyable blanquette de veau mitonnée avec des pommes de terre et des girolles, servie en cocotte s'il vous plaît...de quoi oublier le service à l'assiette qui nous paraîtra désormais fade.

Le tout accompagné par une belle sélection de vins, merci Joachim, à déguster directement au comptoir ou au zinc. Avec une grande sélection de vins au verre ou en pots, pour tous budgets. Goûtez un Beaujolais bio, "Domaine de Prevelières 2023 - grain d'argile", un vin bio bien violacé et tarifé raisonnablement.

Un prétexte pour entamer la conversation avec notre voisine de table, une Lyonnaise exercant ses talents de sommelière en Belgique.

Tous les desserts (ou presque) sont maison, tarte praline en-tête et en fête mais on a opté pour des profiteroles qui ne demandaient que d'être partagées ! Pourtant notre impeccable serveur nous avait averti très honnêtement qu'elles n'étaient pas maison. Notre déjeuner avait plus de verve que d'habitude, on va sûrement entendre parler d'Odette !

Le Bistrot d'Odette

101 avenue de Saxe - Lyon 3e

Tel 09 81 60 56 17

Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir

Menus 18 - 22 € + carte