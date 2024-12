Lyon : chef étoilé et meilleur pizzaïolo du monde pour un dîner exceptionnel à la Pecoranegra

Et pour cause, la soirée s'annonce exceptionnelle ce 16 janvier à la Pecoranegra à Lyon.

Le restaurant annonce la venue de deux chefs renommés pour une dégustation unique en 8 plats, à 65 euros par personne. Mauro Colagreco, chef triplement étoilé du Mirazur à Menton, meilleur restaurant du monde en 2019, et Franco Pepe, l'un des meilleurs pizzaïoli de la planète, s'allient pour le menu suivant : les pizzas signatures de l'iconique pizzaïolo italien, comme la célèbre "fried pizza" en entrée, la Margherita Sbagliata ou la Crisommola, se mêlent aux créations audacieuses de Mauro Colagreco, telles qu'une pizza inspirée de son emblématique plat servi au Mirazur, Tarte aux Artichauts, Truffe et Comté ou encore une mettant à l’honneur les agrumes de saison de Menton. Enfin, les invités pourront déguster une pizza originale et inédite pensée spécialement par les deux chefs pour l’occasion.

Les réservations se font en ligne.

La Pecoranegra

89 rue Bossuet 69006 Lyon