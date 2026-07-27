Vacances à Lyon : 5 adresses incontournables qui restent ouvertes tout l'été

La Broche : le kebab lyonnais qui collectionne les récompenses

Longtemps considéré comme un simple repas sur le pouce, le kebab change de dimension avec La Broche. Récompensée à deux reprises comme Meilleur Kebab de France et sacrée Meilleure Street Food de Lyon, l'enseigne s'est imposée comme une référence incontournable pour tous ceux qui recherchent une cuisine généreuse… sans faire de compromis sur la qualité.



Le secret ? Ici, tout commence par des produits frais et un véritable travail de cuisine. Le poulet est mariné pendant 24 heures, puis confit durant 3 heures sur la broche afin d'obtenir une viande particulièrement fondante et parfumée. Les légumes sont frais, les pickles sont préparés maison, les pains au sésame proviennent d'un artisan boulanger local et les frites sont réalisées sur place.



L'identité de La Broche passe aussi par ses nombreuses sauces maison, imaginées par les frères fondateurs. Inspirées de Lyon, Lille et Angers, elles offrent une palette de saveurs originales, de la sauce blanche infusée au basilic aux recettes plus relevées ou aux notes de cacahuète. Sans oublier les extras qui font toute la différence : cheddar râpé fondant, feta AOP ou encore créations éphémères qui évoluent au fil des saisons.



L'offre ne s'adresse pas uniquement aux amateurs de viande. L'enseigne propose également un kebab végétarien composé d'une dizaine de légumes, de feta AOP et des mêmes sauces maison, servi dans son pain artisanal. Pour terminer sur une note sucrée, place aux desserts faits maison, comme la panna cotta à la menthe fraîche ou la crème au chocolat.



Avec ses deux adresses lyonnaises (dans le 1er et le 7e arrondissement), La Broche confirme qu'un kebab peut être à la fois gourmand, généreux et préparé avec le même soin qu'un plat de restaurant.

Infos pratiques :

📫 Adresse : Lyon 1ᵉʳ – 14 rue Romarin

⏰ Horaires : Ouvert du dimanche au lundi de 11h à 23h, mercredi de 11h à 2h et du jeudi au samedi de 11h à 5h

📫 Adresse : Lyon 7ᵉ – 74 rue de Marseille

⏰ Horaires : Ouvert tous les jours de 11h à 23h



Plus d’informations sur www.labroche-notrerecettedukebab.com/lyon ou sur Instagram : @labroche_officiel

Le Multivers : trois ambiances, une terrasse et tout pour passer l'été à Lyon

Envie de changer d'ambiance sans changer d'adresse ? Situé dans le 3ᵉ arrondissement, Le Multivers propose un concept original avec trois espaces aux univers totalement différents : une salle lumineuse aux inspirations seventies, un espace plus intimiste façon prohibition et un speakeasy pensé pour prolonger la soirée.



Même si la programmation événementielle fait une pause pendant l'été, l'établissement conserve tout ce qui fait son succès. Les trois salles sont climatisées, un vrai plus lors des fortes chaleurs, et les clients peuvent profiter gratuitement d'une GameCube en libre accès (sur consommation) ou défier leurs amis autour du baby-foot.



À l'extérieur, une terrasse ombragée d'une trentaine de places offre une jolie vue sur l'Hôtel-Dieu et la basilique de Fourvière, idéale pour un verre en fin de journée.



Côté carte, Le Multivers propose une sélection de vins, bières pression, cocktails originaux et tapas à partager. Cet été, profitez également de quelques bons plans avec le mocktail à 6 € au lieu de 8 € et la pinte de blonde à 5 € au lieu de 6 €.



Mais Le Multivers ne se résume pas à son décor. Tout au long de l'année, le lieu propose des rendez-vous qui font son identité : blind tests, DJ sets, scènes ouvertes, spectacles d'humour, ateliers créatifs, marchés de créateurs ou encore concepts participatifs. Une programmation qui reprendra dès la rentrée : pour ne rien manquer des prochains événements, rendez-vous sur Instagram @multivers_bar.

Infos pratiques :

📫 Adresse : 11 Rue Aimé Collomb, 69003 Lyon

⏰ Horaires : Ouvert du mercredi au samedi de 17h30 à 0h00 et le mardi de 17h30 à 23h30

🍻 Happy hour du mardi au vendredi de 17h30 à 20h

☀️ Fermeture estivale : du 1er au 10 août inclus



Plus d’informations sur www.privateaser.com/lieu/52403-multivers-bar et sur Instagram : @multivers_bar

Le Petit Grain : une parenthèse vietnamienne pour déjeuner… ou savourer une glace en terrasse

Quand les températures grimpent, difficile de résister à une terrasse ombragée et à une cuisine fraîche. Situé 19 rue de la Charité, dans le 2ᵉ arrondissement, Le Petit Grain invite au voyage avec une cuisine vietnamienne entièrement faite maison, servie dans une ambiance conviviale qui rappelle les petites adresses de quartier d'Hanoï.



Dès le déjeuner, les amateurs de cuisine asiatique retrouvent les grands classiques de la gastronomie vietnamienne : pho parfumé, bò bún généreux, bánh xèo croustillant, rouleaux de printemps, dim sum, salades fraîches ou encore spécialités végétariennes, préparés à partir de produits frais.



Mais l'été, l'adresse dévoile un autre visage. De 15h à 18h, la terrasse devient le rendez-vous des gourmands avec une pause rafraîchissante autour des glaces artisanales Terre Adélice, des salades de fruits frais et du thé glacé maison. Pour prolonger ce moment de détente, des jeux de société sont également mis à disposition, à partager en duo, entre amis ou en famille. Une halte idéale après une balade en Presqu'île, où l'on prend le temps de savourer l'instant.



À partir de 18h, place à l'apéritif avec cocktails, bière du moment et planches à partager avant que le restaurant ne retrouve son ambiance animée pour le dîner.



Avec son service traiteur, ses plats à emporter et les nombreux avis élogieux laissés par les clients, Le Petit Grain s'impose comme une adresse incontournable pour voyager au Vietnam… sans quitter Lyon.

Infos pratiques :

📫 Adresse : 19 rue de la Charité, Lyon 2ᵉ

⏰ Horaires : Ouvert le lundi de 11h à 15h, du mardi au samedi de 11h30 à 22h30



Plus d’informations sur www.le-petit-grain-lyon.fr et sur Instagram : @petitgrain_lyon

Les Petits Crus : l'adresse qui transforme l'apéritif en véritable expérience gastronomique

Et si cet été vous remplaciez le traditionnel apéro par une dégustation insolite ?



Aux Petits Crus, dans le quartier d'Ainay, le fromage et le vin deviennent un véritable terrain de jeu. Ici, chaque dégustation est pensée comme une expérience sensorielle où les accords sont soigneusement élaborés par des experts.



Les fromages fermiers, sélectionnés et affinés par François Bourgon, Meilleur Ouvrier de France, rencontrent des vins issus en grande majorité de vignerons indépendants et biologiques. Deux formules sont proposées : Les Petites Faims (4 accords) ou Les Épicuriens (6 accords), chacune accompagnée d'une fiche de dégustation accessible via QR Code pour apprendre à reconnaître les arômes et comprendre les associations.



L'expérience peut même se prolonger avec des accords vins et chocolats, des tapas, des planches de charcuterie ou encore les célèbres soirées "L'Accord Parfait", qui mêlent dégustation et speed dating dans une ambiance conviviale.

En été, la terrasse offre un cadre idéal pour profiter des longues soirées lyonnaises autour d'un bon verre.

Infos pratiques :

📫 Adresse : 3 rue des Remparts d'Ainay, Lyon 2ᵉ

⏰ Horaires : Ouvert du lundi au samedi de 18h à 00h

Plus d’informations sur restaurant.lespetitscrus.com/les-petits-crus-lyon et sur Instagram : @lespetitscrus

Les Boulistes : l'esprit guinguette de la Croix-Rousse

Impossible de parler de l'été à Lyon sans évoquer les terrasses.



À la Croix-Rousse, Les Boulistes recréent l'ambiance des guinguettes d'autrefois avec une immense terrasse ombragée par les platanes de la place Tabareau, véritable refuge lorsque le thermomètre grimpe.



À l'intérieur, le décor plonge les visiteurs dans les années 50 avec mobilier en formica, publicités vintage et vaisselle dépareillée. Dans l'assiette, la cuisine revisite les grands classiques du bistrot avec des produits frais et des recettes entièrement faites maison : focaccia garnie, vitello tonnato, tartare de bœuf au couteau, dorade entière, plats cuits à la braise ou encore grandes planches à partager pour l'apéritif.



Une adresse parfaite pour déjeuner, partager une partie de pétanque improvisée ou prolonger la soirée autour d'un cocktail.

Infos pratiques :

📫 Adresse : 9 place Tabareau, Lyon 4ᵉ

⏰ Horaires : du mardi au samedi de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30

Plus d’informations sur www.lesboulistes.fr et sur Instagram : @les_boulistes

Lyon continue de vivre tout l'été

Si certaines enseignes ferment quelques semaines pendant les vacances, ces cinq adresses prouvent que la capitale des Gaules reste particulièrement animée durant toute la saison estivale. Nouvelle table, terrasse ombragée, concept gourmand ou expérience originale : il ne reste plus qu'à choisir votre prochaine sortie.