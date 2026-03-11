Guide Michelin 2026 : en travaux, Les Terrasses de Lyon perdent logiquement leur étoile

La Villa Florentine n'a plus d'étoile.
Le Guide Michelin 2026 sera dévoilé le 16 mars au Grimaldi Forum Monaco. Mais le fameux Guide rouge a d'ores et déjà annoncé ses rétrogradations de l'année. Ce sont 21 restaurants qui perdent une étoile. L'Ambroisie à Paris passe ainsi de 3 à 2 étoiles, tandis que trois restaurants 2 étoiles tombent à 1 seule.
A Lyon, pas de perte d'étoile inattendue. Car Les Terrasses de Lyon savaient qu'elles perdraient leur précieux macaron. Le restaurant de la Villa Florentine est actuellement fermé pour causes de travaux, suite au rachat du prestigieux établissement du 5e arrondissement de Lyon.
Or, le Guide Michelin est clair : un déménagement ou une fermeture temporaire entraîne la perte automatique des étoiles.
Le chef John Leon sera-t-il à la hauteur lors de la réouverture des Terrasses de Lyon pour reconquérir l'étoile en 2027 ?Lieux associés :
Les Terrasses de Lyon
Adresse :
25 montée Saint-Barthélémy
69005 Lyon 5ème arrondissement
Téléphone :
04 72 56 56 02
Plus d'infos