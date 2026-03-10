Amessiame à Lyon : la cuisine franco-togolaise comme à la maison

Ici, la cuisine est avant tout une affaire de transmission. Le restaurant est tenu par Victoire et sa fille Félindra.

Victoire a hérité de sa passion pour la cuisine de sa mère et de sa grand-mère, perpétuant un savoir-faire familial riche de traditions togolaises. Félindra, elle, a naturellement suivi cette voie, donnant aujourd’hui naissance à une cuisine qui mêle les saveurs du Togo et les influences françaises, dans un esprit simple et généreux.

Ouvert il y a un an, le restaurant porte un nom qui résume parfaitement son état d’esprit. Amessiame signifie "tout le monde". Un mot qui traduit la philosophie de la maison : créer un lieu où chacun se sent bienvenu et où les clients peuvent se sentir comme à la maison. L’accueil y est chaleureux, l’ambiance familiale, et l’expérience repose autant sur la convivialité que sur l’assiette.

Dans les cuisines, les saveurs d’Afrique de l’Ouest rencontrent une approche accessible et gourmande. Pour découvrir plusieurs spécialités, une planche à partager permet de goûter différentes préparations de la maison. On peut y retrouver par exemple des ailes de poulet, des accras au thon, des pastels au thon ou encore des bananes plantain frites, parfaites pour une première immersion dans la cuisine proposée.

La carte évolue régulièrement, environ tous les deux à trois mois, afin de permettre aux habitués comme aux nouveaux venus de découvrir de nouvelles recettes à chaque visite. Parmi les plats emblématiques, on peut retrouver le foufou sauce arachide, une pâte à base de banane plantain et d’igname accompagnée d’une sauce riche et parfumée, ou encore de la viande de chèvre en sauce servie avec de petits pains vapeur à base de riz.

Les desserts changent eux aussi au fil des envies et des saisons : salade de fruits, tiramisu à la coco ou autres douceurs viennent terminer le repas sur une note légère et gourmande.

Le midi, le restaurant propose également deux plats du jour qui changent quotidiennement, tout en laissant la possibilité de commander les plats de la carte classique.

Autre point important pour de nombreux clients : toute la viande servie au restaurant est halal.

Enfin, Amessiame peut être privatisé pour différents événements. Anniversaires, séminaires d’entreprise, repas de fin d’année ou événements privés : l’équipe peut accueillir des groupes dans une ambiance conviviale et authentique.

Avec son esprit familial, sa cuisine généreuse et sa volonté d’accueillir "tout le monde", Amessiame s’impose comme une belle découverte pour celles et ceux qui souhaitent explorer les saveurs togolaises tout en profitant d’un moment chaleureux à table. Une adresse qui invite autant à la découverte qu’au partage.