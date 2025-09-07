Pho 69 à Lyon : un Vietnamien à la Guillotière

Le plat national vietnamien n'est-il qu'une adaptation de notre pot-au-feu tricolore importé par les militaires français à l'époque coloniale ? Faux. On évoque plutôt la transformation locale d'un plat cantonais apporté par les immigrants chinois ; l'emblématique soupe vietnamienne est de toute façon le fruit d'un métissage culturel.

Le (grand) bol phở est composé de nouilles de riz, de morceaux de bœuf et d’herbes aromatiques, notamment de la coriandre et du basilic, ainsi que diverses épices, le tout cuit dans un bouillon de bœuf. Une fois votre bol fumant devant vous, ajoutez le jus d'un citron, puis un peu de piment ou de sauce piquante pour les amateurs de plats relevés. N'oubliez pas de bien remuer ensuite avec des baguettes.

Il est conseillé de déguster ce plat dès qu'il vous est servi, bouillant, et en 5 minutes chrono, comme les Vietnamiens, afin de ne pas voir ses nouilles trop gonfler.

Bo Bun

Autre spécialité de notre petit resto Pho 69 de la Guillotière, le Bo bun, aussi appelé Bún Bò Nam Bộ, un autre plat vietnamien composé de bœuf sauté servi avec des vermicelles de riz, des cacahuètes grillées, du concombre, des herbes fraîches, des pousses de soja et arrosé de sauce nước mam.

Le Bo Bun est plus qu’un simple plat de nouilles vietnamien. C’est une expérience culinaire, un mélange de textures et de saveurs qui s’adapte à tous les palais. Avec des variantes : Gà Bun, au poulet, Tôm Bun aux crevettes et Bo Bun végétarien, ou la viande est remplacée par du tofu.

La carte du Pho 69 recèle bien d'autres trésors, l'accueil est aimable et l'addition évidemment très polie. Et pour dire "Bon appétit" en vietnamien, on dit "Chúc ngon miệng", ce qui se prononce "Tchouk ngon mièng !