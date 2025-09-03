Lyon, capitale du tacos français

Contrairement au tacos mexicain, il s’agit d’un sandwich chaud composé d’une galette de farine de blé, garnie de frites, de viande (escalope, poulet, kebab…) et de fromages fondus, le tout nappé de sauces variées. La première vague est portée par de petits commerces savoyards, qui adaptent leurs recettes de kebab et proposent un format généreux à emporter. Rapidement, Lyon devient un épicentre de cette nouvelle tendance street food : la ville est propice à l’innovation culinaire et offre de grandes possibilités aux restaurateurs désireux de monter en gamme la version "fast-good" du tacos.

Au fil des années, le tacos français s’exporte hors de la région, chaînes nationales et franchisés multiplient les ouvertures, tandis que le format évolue (tacos XXL, "gratiné", recettes végétariennes, sauces maison…). Mais c’est bien à Lyon qu’a été posée la première pierre de ce succès. La ville est donc pionnière, mais elle a aussi su développer une offre qualitative et diversifiée, fondée sur des ingrédients frais et des inspirations internationales.



La Marinade : les meilleurs du marché

C’est dans ce contexte qu’a vu le jour La Marinade, à Villeurbanne, sous l’impulsion de son fondateur Bilal, déjà expérimenté dans la restauration. Quand il s’est lancé, le marché était déjà pris, mais il a voulu offrir "quelque chose de plus premium et plus frais", en misant sur la fraîcheur des marinades maison et des ingrédients de qualité.

Sa spécialité ? Le "Gratiné". Un tacos passé au four, garni d’un fromage fondant qui se colore légèrement sous la chaleur, apportant une texture et un goût inédits par rapport aux classiques du genre. "Il fallait prendre le marché lyonnais, mais pour cela, il fallait avoir la tête sur les épaules pour être numéro 1, il faut la qualité du produit et du travail", explique le créateur du tacos le plus connu de Lyon.

Malgré les augmentations générales du secteur avec l’inflation, La Marinade tient à maintenir des tarifs abordables, sans rogner sur la qualité des viandes ni celle des condiments. Résultat : Maitre Gims, Vegedream, l’influenceur HMI et des grands footballeurs sont déjà passés par là, attirés par la réputation grandissante du lieu. Récemment, c’est le célèbre Youtubeur Michou, qui a fait le déplacement jusqu'au fameux fast-food de Villeurbanne.

Grâce à La Marinade, l’image du tacos a changé. Fini le fast-food bas de gamme, place à une offre différenciante, copiée depuis par plusieurs concurrents lyonnais. Tous âges confondus, les clients se renouvellent avec les jeunes qui amènent leurs parents, chacun trouvant son compte parmi les menus variés.

Pour l’avenir, l’enseigne souhaite privilégier la qualité plutôt que la quantité : "On sait qu’on a beaucoup d’affluence, alors on a mis en place des commandes en ligne pour alléger les files d’attente", confie le gérant. L’idée ? S’agrandir légèrement, trouver un local plus spacieux, tout en continuant d’innover pour réduire l’attente et améliorer l’expérience client. Un projet à suivre de près, car si "on vous copie, c’est que vous réussissez", comme Bilal aime le rappeler.