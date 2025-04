Léon de Lyon : qui vient à Lyon va chez Léon !

Un phonème qui complète notre alphabet gourmand où les abats et les morceaux de cochon jouent chacun leur rôle. L'auteur de polars Max-André Dazergues affirmait même : "On pourrait dire sans mentir, qui vient à Lyon va chez Léon". D'abord cave à vin en 1904, l'établissement devint restaurant dont le chef fût Georges Bocuse, le père de Paul, pendant 11 années. Puis Paul Lacombe et son fils Jean-Paul en firent une grande maison. Des prénoms qui donnent faim !

Bien sûr Léon de Lyon n'est pas un bouchon, mais il reste terriblement lyonnais. Et Laurent Gerra, son patron depuis 2022, est également le parrain de l'association des "Authentiques bouchons lyonnais".

Rue Pleney, le regard est attiré par une plaque en émail "Paul Lacombe inventeur de la cervelle de canut" et la brillante histoire du restaurant défile à travers une impressionnante galerie photos sur les murs de la coursive principale.

Léon fait partie du patrimoine de la ville. Le superbe décor crée l'ambiance. Avec ses vitraux et ses boiseries élégantes, et un nouveau bar très chic. Léon vit une deuxième jeunesse mais les spécialités de la carte sont plus que jamais "authentiques" : salade lyonnaise dotée d'un cake aux oreilles de cochon, des ris de veau croustillants, un pied de cochon pané, une quenelle sauce homard, un gras double à la lyonnaise tomaté et une tête de veau bourgeoise.

L'autre samedi le déjeuner du jour célébrait les saladiers lyonnais et un poulet au vinaigre qu'Arlette Hugon venue en voisine surveillait, aux côtés du chef Kim Logashi, avec les yeux de Chimène. Le livre de vins privilégie les flacons de Laurent Gerra et nous avions opté pour "son" Moulin à Vent "Très Vieilles Vignes" 2023.

Service complice et additions raisonnables considérant que Léon de Lyon reste l'un des grands restaurants de la ville.