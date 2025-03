Eléphant à Lyon : un restaurant chinois où vont les Chinois

Autrement dit on se régale avec tout ce qui bouge. Rarement maintenant du pangolin, des fourmis, de la cervelle de singe, des ailerons de requin mais parfois des tortues, des vers à soie ou des serpents.

Justement on vient d'aborder la nouvelle année chinoise placée sous le signe du serpent de bois. Le temps de vérifier que de nombreux Lyonnais (et Chinois) adorent la cuisine asiatique, ceĺle du Sischuan ou plus conventionnelle, celle du Dongbei qui privilégie le blé au riz, en partie pour des raisons climatiques.

Pour cela cap sur "Eléphant" (Dà Xiàng) l'une des meilleures adresses de la ville. Accompagné d"une amie chinoise, le gage de recueillir un avis éclairé, et savoir de quoi on parle. Ce "chinois" du 6e arrondissement a vu sa déco récemment refaite et modernisée, avec des tabourets bleus au bar et des nappes colorées aux dessins élégants.

Crevettes endiablées

Les spécialités authentiques sont copieuses. Beignets de champignons et raviolis maison en entrées nous font oublier les sempiternels nems. Puis une marmite de boeuf piquant ou de poisson de Sichuan. On a également aimé les crevettes "endiablées", les filaments de porc épicé et le poulet Kung Pao, un classique, du poulet mariné sauté avec des oignons, des piments des cacahuètes servis avec une sauce aigre.

Une adresse réconfortante, de l'entrée au dessert, dont on devient l'habitué d'un coup de baguette ! Et on s'y régale à des prix d'une politesse...chinoise.