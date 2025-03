L'Âme Sœur à Lyon désigné meilleur bistrot en région selon le guide Lebey 2025

Le guide Lebey décerne chaque année un prix au meilleur bistrot de Paris, autour de Paris et en région. Depuis 35 ans, Lebey s’engage à une indépendance totale vis-à-vis des restaurateurs en payant l’addition "incognito" et refuse toutes publicités des bistrots dans les guides. Chacun des restaurants visités a le droit à une description détaillée allant de la qualité du pain, du café, à celle de la carte des vins.

Et cette année, L'Âme Sœur, dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon, a été désigné Meilleur Bistrot en Région.

Olivier Paget, chef de L'Âme sœur

Aux commandes de L'Âme Sœur aujourd’hui, Olivier Paget est passé par l’Auberge du Cep à Fleurie, La Tour Rose, Pierre Orsi à Lyon, ou encore les maisons Rostang et Dutournier à Paris. Il a aussi affûté son talent chez Pierre Gagnaire à Saint-Étienne et Georges Blanc à Vonnas. Cette carrière auprès de grands restaurants lui permet aujourd’hui de proposer une cuisine traditionnelle à laquelle s’ajoute une touche personnelle et audacieuse.

Une cuisine traditionnelle mais revisitée

Situé 209 rue Duguesclin, à deux pas de la gare Part-Dieu, L'Âme Sœur séduit par sa carte saisonnière. Le chef y privilégie des ingrédients d’exception comme le poireau bleu de Solaise, la volaille de Bresse de chez Miéral, ou encore des fromages sélectionnés chez la maison Mons.

L’accord mets et vins est lui aussi un point fort de l’établissement. La cave fait la part belle aux grands terroirs français, avec une sélection pointue de la vallée du Rhône, du Beaujolais et de la Bourgogne. L’Âme Sœur porte d’ailleurs bien son nom, puisqu’il fait aussi référence à une célèbre cuvée de Stéphane Ogier à Côte-Rôtie.

Les deux autres lauréats sont :

Pour le prix du Meilleur Bistrot de Paris : Erso (Paris XIe)

Pour le prix du Meilleur Bistrot autour de Paris : Café César (Clichy)