Roliko à Lyon : "Ce qui m’intéresse, c’est de voir le sourire des gens au restaurant"

Depuis le mois de décembre, le restaurant de la rue de Gerland, dans le 7e arrondissement, a changé de nom avec une nouvelle offre pour les clients de l’établissement. Nouveau propriétaire avec son épouse Amélie, ainsi que son chef et ami Nicolas Pascaud, Floriant Rémont veut faire de Roliko le nouveau repère des bons vivants.



"Boire et manger." Tel est le slogan simple, mais efficace, de Roliko. "On voulait faire un lieu qui nous ressemble encore plus avec une belle qualité d’accueil, une sélection de vins qui nous correspond et une nourriture avec un peu moins de chichis, plus de générosité et de gourmandise", résume Floriant Rémont, désormais aux manettes de ce qui était auparavant Le Bistrot du Potager où il a travaillé pendant plus de 20 ans.

Le chef n’est pas tout seul pour gérer ce restaurant qui se veut comme le nouveau repère des bons vivants. Son épouse Amélie et son ami, également chef, Nicolas Pascaud, ont décidé de rejoindre l’aventure. La première assure l’accueil en salle, tandis que le second est en cuisine avec son associé.

Le trio a voulu faire de ses différentes origines une véritable force. Floriant Rémond était du Sud-Ouest de la France avant de rejoindre sa femme originaire de Lyon, tandis que Nicolas Pascaud a ramené ses racines de La Rochelle au sein de la capitale des Gaules.

"Revenir à des prix justes"

La carte se veut ainsi variée et à l’image de ses propriétaires. On y retrouve, par exemple, des couteaux gratinés au beurre de ventrèche basque, une belle tranche de foie gras des Landes, confiture de tomates vertes, des Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, un confit de canard "comme chez mamie Josette", un foie de veau XXL, sans oublier une chaudrée de dos de cabillaud en soupière. Le tout en collaboration avec une cinquantaine de producteurs.

Tout le monde y trouvera forcément son compte, même les grandes tablées. "Ce qui m’intéresse, c’est de voir le sourire des gens au restaurant", confie Floriant Rémont mettant en avant une cuisine ouverte sur la salle. "J’ai envie que les gens se disent que Roliko est une petite bulle d’oxygène dans leur semaine ou un moment léger. Qu’ils soient bien servis et qu’on y mange bien tout le temps", ajoute le chef.

Du côté de l’addition, la volonté "de revenir à des prix justes" était également une priorité pour les propriétaires de Roliko, dont le nom est en fait un bout de chaque prénom des trois enfants de Florian et Amélie Rémont.

"Nous n’avons pas la réponse magique de savoir ce que sera le restaurant de demain", tient à préciser le chef. "En 2025, je souhaite que l’on remplisse le restaurant", assure-t-il de son tempérament optimiste face aux difficultés rencontrées par la profession depuis la crise du Covid-19, ayant laissé des cicatrices.

Le retour à l’essentiel est en tout cas coché avec brio par Roliko.