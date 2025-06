Restaurant Vatel à Lyon : transmission et modernité en parfaite harmonie

Il vient notamment de reprendre le CFA de la Gastronomie, installé dans le magnifique parc de Lacroix-Laval dont le restaurant est animé par ses apprentis.

A Lyon le restaurant d'application de Vatel est le site des travaux pratiques des futurs cadres de l'Institut éponyme. Qui marie transmission et modernité, en parfaite harmonie, pour offrir une véritable expérience de gastronomie dans un cadre élégant presque feutré.

Le service aussi précis qu'attentif n'oublie jamais qu'il est le vecteur d'image de l'école. Avec une nuée d'étudiants "appliqués" qui virevoltent - presque trop nombreux - et dont on ressent tout de suite la bonne volonté, presque étourdie quand il faut épousseter les miettes ou soulever les cloches, mais toujours touchante.

Trois chariots de desserts

Après un apéritif au Lilet, on choisit l'un des quatre menu-cartes dont chaque plat signature est accompagné du verre de vin qui va bien. Mais notre table a opté pour une Côte roannaise, "Éclat de granite" du domaine Serol, un excellent rapport-qualité prix.

Le menu le plus abordable à 33 euros propose un choix d'amuse-gueules, un velouté du Barry (du nom de la maitresse de Louis XV), soupe de chou-fleur, de pommes de terre et de bouillon avec un jaune d'oeuf qui en fait un velouté, puis un délicat omble chevalier en croûte de Kadaif (vermicelle oriental) avec une sauce au vin jaune, bien livré sur table en temps et en heure - c'est ce pauvre Vatel qui aurait été heureux - ou une suprême de pintade fermière avec une déclinaison de maïs et pommes fondantes.

On aurait pu goûter comme nos voisins un risotto d'épeautre, de seiches et de gambas ou un pot au feu "au foie gras" de paleron de bœuf et ses légumes d'hiver.

Fin du déjeuner avec un plateau de fromages, presqu'une voiturette, qui tient la route, et le chariot de desserts, ou plutôt les chariots, car il y en a trois qui forment un petit train sucré, chargé d'une multitude de savoureux desserts.

Il vous faudra réserver car Vatel fait souvent le plein !