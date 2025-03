Belle Lurette à Lyon : un lieu de partage et de convivialité ouvert à tous

A la bonne heure... puisque le nom lurette ne se rencontre guère aujourd’hui que dans l’expression belle lurette, qui résulte de l’agglutination de l’article défini élidé l’ et du nom "heurette" ou "hurette", le diminutif d’heure.

Cette petite leçon d'étymologie faite, attablons nous dans ce restaurant très original et presque secret. Une jolie salle prolongée par une petite terrasse planquée en mode jardin d'hiver.

"Belle Lurette" est un café - cantine - guinguette, situé à Vaise, lieu de partage et de convivialité ouvert à tous, et pensé dans une démarche écoresponsable et citoyenne. Le comptoir des années 50 a été conservé, et le mobilier vintage est exclusivement de seconde main. Une attention particulière est portée sur la qualité et la provenance des produits.

Bols et légumes

Les deux fondatrices du lieu, Alice Latgé et Louise Lecœur sont deux amies, issues de l’école hôtelière Vatel ; elles ont imaginé une carte, courte, avec des produits frais, locaux et de saison, autour de bols et des légumes mais aussi des plats qui changent chaque jour.

Au menu, par exemple des boulettes de cochon avec sauce blanche sésame, une cuisse de poulet des Dombes nappée d'une sauce crème poireaux, du porc au caramel, un steak de haricots rouges avec gingembre ou un tataki de bœuf mariné au soja, accompagné de riz basmati au paprika ou d'une purée de pois cassés. Enfin un joli dessert avec un riz au lait au caramel.

On aime s'attarder après le repas, notamment en famille, grâce au kids corner et à un coin fléchettes. L'après-midi "Belle Lurette" se transforme en salon de thé où déguster un moelleux au chocolat blanc et piment d’Espelette avec crème montée à la pistache) puis en bar- guinguette festif jusqu’à minuit.