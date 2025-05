Le Bouchon Léa à Lyon : les grands classiques dans un lieu de légende

Vous avez compris ce curieux Monopoly gourmand ?

Même si la Voûte de la rue coudée des Templiers est bien là, protégée par sa Vierge, elle ne figure plus dans l'intitulé du bouchon historique. Qui s'est rebaptisé "le Bouchon Léa" et dont le grand frère, le nouveau restaurant d'angle - annonçant une cuisine d'hier et aujourd'hui avec vue somptueuse sur Fourvière - se dénomme "La Mère Léa". Les clients doivent parfois se tromper !

A la tête de ce diptyque gourmand, Carole et Lionel Sarre, elle en salle, et lui en cuisine.

A part un léger ripolinage, le décor du bouchon créé en 1943 est resté dans son jus, avec ses banquettes en bois, ses glaces et les photos encadrées de Madame Léa Bidaut. C'est avec cette "faible femme mais forte en gueule" - slogan écrit sur sa charrette utilisée pour les achats au marché Saint-Antoine voisin - que se construisit la légende de la Voûte, qui eût même droit à une étoile du guide Michelin !

Demi tablier de sapeur

Côté répertoire, les maquereaux au vin blanc et le délice de macaronis au gratin ont disparu du menu mais restent les grands classiques : quenelle de brochet aux écrevisses, lentilles et saucisson chaud, tête de veau sauce ravigote, tablier de sapeur - servi aussi en demi-portions comme entrée - en croustillant avec sa sauce aux herbes ou encore le boudin noir aux pommes et le rognon de veau rôti en tranches à la moutarde ancienne.

Tous ces plats sont servis généreusement et aimablement, presque pédagogiquement.

Impossible de lever le camp, sans goûter une remarquable époisse Perrières, frottée au Marc de Bourgogne, celle de la fromagerie Berthaut. C'est le matefaim aux pommes, un mot du parler lyonnais, qui sera celui de "la faim" ! Une crêpe épaisse de la taille de la poêle dans lequel on le fait cuire.