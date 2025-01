La Brasserie des Brotteaux : probablement le plus bel établissement de Lyon

La Brasserie des Brotteaux a cette vertu avec sa façade Art nouveau, qui tutoie l'ancienne gare. C'est probablement le plus bel établissement de Lyon posé au bas d'un immeuble majestueux signé Maurice Vilboeuf et Louis-Auguste Bobenrieth, architectes réputés au début du XXe siècle.

La verrière et les volutes imposent le respect....Non plus aux voyageurs d'autrefois mais aux clients de la brasserie dont le regard est irrésistiblement attiré par le bar, signé Villeroy et Boch, synonyme d'artisanat de qualité et de design intemporel.

Avec ses lustres, ses miroirs, et ses céramiques de Gilardoni, la brasserie des Brotteaux hésite entre le musée et cabinet de curiosités.

Attablez-vous dans la salle du bar, notre préférée, sur l'une des accueillantes banquettes en cuir, sous le regard bienveillant de serveurs portant de longs tabliers noirs. Le décor crée l'ambiance élégante, en référence au temps où les clients renouvelaient leur vestiaire pour aller dîner.

Tarte au citron minute

La carte est de tradition "modernisée". Œufs de poule aux morilles, poireaux mimosa et hareng fumé, aile de raie grenobloise, boudin noir "Christian Parré" ou un foie de veau servi sur un lit d'épinards qui nous a semblé parfait.

On retrouve bien sûr les classiques d'une brasserie tels ces impeccables oeufs mayo, un grand classique bistrotier sublimé au fur et à mesure que le temps passe ou un steak tartare au couteau parfaitement relevé, mettant en valeur la qualité de la bavette d'aloyau.

Aux beaux jours, et en terrasse, on aura les yeux de Chimène pour la toute simple "assiette brasserie" : rosbif, mesclun, pommes de terre sautées, cornichons et mayonnaise. On a bu un aimable Côtes du Forez "volcan" - domaine Verdier 2022 mais un traditionnel pot raisonnablement tarifé, fera aussi votre bonheur.

Note finale sucrée avec une tarte au citron minute accompagnée de son sablé breton.

Saluons le propriétaire Emmanuel Faucon qui perpétue cette belle Institution qui reste accessible quand on se cantonne aux menus.

La Brasserie des Brotteaux

1 Place Jules-Ferry, Lyon 6e.

Tél 04 72 74 03 98.

Ouvert tous les jours midi et soir.

Menu midi 25 € + carte