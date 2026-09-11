Justin : le spot incontournable des soirées d’été à Lyon

Le spot incontournable des soirées d’été à Lyon

Chez Justin, la terrasse reste l’un des atouts du lieu lorsque le soleil est encore au rendez-vous. On peut s’y installer pour boire un cocktail, partager quelques tapas ou simplement profiter d’un moment entre amis.

La carte mise sur une cuisine conviviale pensée pour différents moments de la journée, avec notamment des tapas à partager, parfaites pour accompagner un apéritif ou commencer une soirée en douceur.

Pour compléter cette ambiance, Justin dispose également de terrains de pétanque et de transats, parfaits pour profiter encore un peu du rythme des vacances avant de retrouver pleinement celui de la rentrée.



L'endroit parfait pour un afterwork

Après une journée de travail, quoi de mieux qu’un verre en terrasse pour décompresser ? Justin offre un cadre particulièrement adapté aux afterworks, avec la possibilité de prolonger le moment autour de quelques assiettes à partager.

Entre cocktails, tapas, pétanque et ambiance conviviale, l’adresse permet de se retrouver facilement entre collègues ou entre amis, sans forcément attendre le week-end pour profiter d’une soirée.



Une adresse à découvrir l’après-midi et en soirée

Justin accueille ses clients l’après-midi et le soir, pour profiter pleinement de son ambiance et de ses différents espaces.

Son emplacement au cœur du Grand Hôtel-Dieu en fait par ailleurs une adresse facilement accessible pour faire une pause lors d’une journée à Lyon, retrouver des amis après le travail ou terminer une balade dans le centre-ville autour d’un verre et de quelques tapas.



Prolonger l'été avant l'arrivée de l'automne

Même si la rentrée est déjà là, les derniers beaux jours sont encore l’occasion de profiter des terrasses lyonnaises. Chez Justin, l’ambiance estivale se prolonge autour de cocktails, de tapas à partager et de moments conviviaux.

Alors, avant que les températures ne commencent vraiment à baisser, c’est peut-être le moment de profiter une dernière fois d’un apéro en terrasse ou d’une soirée entre amis au cœur du Grand Hôtel-Dieu.



Infos pratiques

📍 Justin – Grand Hôtel-Dieu Cour Saint-Martin, Grand Hôtel-Dieu, 69002 Lyon

🍸 Bar • Restaurant • Terrasse • Cocktails • Tapas • Pétanque

🍸 Happy Hour(s) entre de 17h à 20h

Plus d’informations sur Instagram : @justin_lyon_